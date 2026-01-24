Camille Rast est en course pour un nouveau podium en géant à Spindleruv Myln, en Tchéquie. La Valaisanne a terminé la première manche à 0''02 de la Suédoise Sara Hector.

Camille Rast placée après la première manche du géant en Tchéquie. AP

Partie avec le dossard 2 juste après Alice Robinson, Rast a impressionné avec plus de 4''20 d'avance. Mais il faut dire que la Néo-Zélandaise n'est plus que l'ombre d'elle-même ces temps.

La skieuse de Vétroz a tendu ses lignes et réussi une très belle manche, puisque seule la championne olympique Sara Hector a pu faire mieux. Au final, cinq athlètes ont maîtrisé leur sujet et sont dans la même seconde. Derrière le duo de tête, on retrouve la leader de la discipline Julia Scheib à 0''26 d'Hector et à la suite l'Autrichienne, les deux Américaines Shiffrin (0''43) et Moltzan (0''53). La 6e, Maryna Gasienicka-Daniel, affiche 1''36 de retard.

Piller et Kasper assurent

Deuxième Suissesse avec une magnifique 9e place à 1''59, Sue Piller est en passe de réussir le meilleur résultat de sa jeune carrière et décrocher très probablement une qualification olympique. La Fribourgeoise, avec son dossard 34, a réussi un début de manche de très haute volée. Elle a perdu une seconde sur les deux derniers secteurs, mais elle aura l'occasion de se battre pour le top 10.

Vanessa Kasper a elle confirmé que son 14e rang de Plan de Corones n'avait rien d'une anomalie. La Grisonne de 29 ans semble clairement sur une pente ascendante. Elle occupe le 11e rang à 2''18.

Wendy Holdener verra elle aussi la deuxième manche, forte de sa 22e place à 2''78. Les trois autres n'ont pas pu se qualifier pour la deuxième manche à 13h30.

