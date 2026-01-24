  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Spindleruv Mlyn Un nouveau podium en ligne de mire pour Camille Rast

ATS

24.1.2026 - 10:56

Camille Rast est en course pour un nouveau podium en géant à Spindleruv Myln, en Tchéquie. La Valaisanne a terminé la première manche à 0''02 de la Suédoise Sara Hector.

Camille Rast placée après la première manche du géant en Tchéquie.
Camille Rast placée après la première manche du géant en Tchéquie.
AP

Keystone-SDA

24.01.2026, 10:56

24.01.2026, 11:37

Partie avec le dossard 2 juste après Alice Robinson, Rast a impressionné avec plus de 4''20 d'avance. Mais il faut dire que la Néo-Zélandaise n'est plus que l'ombre d'elle-même ces temps.

La skieuse de Vétroz a tendu ses lignes et réussi une très belle manche, puisque seule la championne olympique Sara Hector a pu faire mieux. Au final, cinq athlètes ont maîtrisé leur sujet et sont dans la même seconde. Derrière le duo de tête, on retrouve la leader de la discipline Julia Scheib à 0''26 d'Hector et à la suite l'Autrichienne, les deux Américaines Shiffrin (0''43) et Moltzan (0''53). La 6e, Maryna Gasienicka-Daniel, affiche 1''36 de retard.

Piller et Kasper assurent

Deuxième Suissesse avec une magnifique 9e place à 1''59, Sue Piller est en passe de réussir le meilleur résultat de sa jeune carrière et décrocher très probablement une qualification olympique. La Fribourgeoise, avec son dossard 34, a réussi un début de manche de très haute volée. Elle a perdu une seconde sur les deux derniers secteurs, mais elle aura l'occasion de se battre pour le top 10.

Vanessa Kasper a elle confirmé que son 14e rang de Plan de Corones n'avait rien d'une anomalie. La Grisonne de 29 ans semble clairement sur une pente ascendante. Elle occupe le 11e rang à 2''18.

Wendy Holdener verra elle aussi la deuxième manche, forte de sa 22e place à 2''78. Les trois autres n'ont pas pu se qualifier pour la deuxième manche à 13h30.

La première manche de Sara Hector

Les plus lus

Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines
L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne
Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute
«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Trafic international de drogue impliquant la Suisse démantelé
«L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur