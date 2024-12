Vainqueur des deux premiers slaloms de l'hiver, le champion olympique français Clément Noël veut continuer à briller dimanche chez lui à Val d'Isère, où se déroule le traditionnel Criterium de la première neige au programme de la Coupe du monde. Marco Odermatt sera lui sous pression en géant samedi, tandis que les femmes lancent leur saison de vitesse à Beaver Creek.

Marco Odermatt sera sous pression samedi en géant à Val d'Isère. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Après une saison 2023/2024 mitigée, entre podiums (sans victoire) et sorties de piste, Clément Noël connait cette année un début d'hiver parfait dans sa discipline de prédilection, après avoir remporté les deux premiers slaloms de l'hiver à Levi (Finlande) puis à Gurgl (Autriche). Le Vosgien, installé à Val d'Isère depuis l'adolescence, veut continuer sur sa lancée dimanche devant son public, mais dit vouloir «rester humble».

«On remet tout à zéro, chaque course est différente, la neige, la piste... Par contre la concurrence reste la même et elle est quand même assez rude, et ça n'a pas changé en deux courses», a-t-il affirmé jeudi aux journalistes présents à Val d'Isère.

Une pression en plus de skier à la maison ? «Ca ajoute quelque chose en tout cas», admet-il. «Il y a forcément une petite différence entre une course à Val d'Isère et une course ailleurs. C'est une piste mythique, un endroit auquel je suis très attaché et toute ma famille sera là.»

Odermatt sous pression en géant

Champion olympique, champion du monde, triple vainqueur du petit globe de la spécialité et auteur de 23 succès sur la discipline, dont 9 en 10 courses l'hiver dernier, Marco Odermatt a bien du mal en géant cet hiver. Le génie suisse voudra montrer samedi à Val d'Isère qu'il peut enfin marquer des points.

Car en deux géants déjà disputés à Sölden (Autriche) et à Beaver Creek (Etats-Unis) cet hiver, «Odi» n'en a marqué aucun, sortant de piste à chaque fois, des «DNF» consécutifs rarissimes pour lui qui n'était pas sorti pendant 40 départs en géant de Coupe du monde consécutifs entre décembre 2019 et mars 2023.

Quasiment invaincu en géant l'hiver dernier, le Nidwaldien répète que son principal objectif de la saison est la descente mythique de Kitzbühel, qu'il n'a encore jamais remportée.

En vitesse, il a par contre très bien commencé l'hiver en prenant la 2e place de la descente de Beaver Creek vendredi dernier (derrière son compatriote Justin Murisier) avant de remporter le lendemain le super-G.

Vonn ouvreuse à Beaver Creek

De leurs côtés, les skieuses débutent leur saison de vitesse samedi et dimanche à Beaver Creek aux Etats-Unis, sans Mikaela Shiffrin toujours blessée mais avec Lindsey Vonn en ouvreuse.

L'Américaine de 40 ans, qui tente un retour au plus haut niveau près de six ans après sa retraite, a repris la compétition sur le circuit secondaire la semaine dernière en disputant deux super-G à Copper Mountain (Etats-Unis) où elle s'est classée 19e et 24e. «Ca a été un succès. Certains disent que j'étais lente mais je trouve que c'était génial», a-t-elle dit sur Instagram mercredi.

«Je vais être ouvreuse à Beaver Creek ce week-end», a-t-elle ajouté. «J'aurais adoré concourir mais je ne suis pas encore tout à fait prête», a indiqué l'ancienne no 1 mondiale, qui a demandé une invitation pour les épreuves de Coupe du monde de Saint-Moritz (Suisse) les 21 et 22 décembre.

L'étape de Beaver Creek est aussi marquée par le retour à la compétition de l'Italienne Sofia Goggia, qui a assuré qu'elle ne ressentait plus aucune douleur ni appréhension après sa grave blessure à la jambe droite survenue début février. Elle retrouvera les cadors de la discipline, dont la Tessinoise Lara Gut-Behrami, lauréate du gros globe l'hiver dernier.