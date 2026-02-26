Après avoir manqué la médaille tant espérée aux Jeux olympiques, Wendy Holdener fait une pause et a partagé une heureuse nouvelle sur Instagram.

Wendy Holdener n’a pas rencontré le succès escompté aux Jeux olympiques. Image : KEYSTONE

Luca Betschart Luca Betschart

Une sixième place au combiné par équipe, suivi d’un forfait en géant avant une frustrante quatrième place au slalom : pour Wendy Holdener, les Jeux Olympiques ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait. Et comme la compétition ne reprendra qu'à la mi-mars pour les techniciennes avec les épreuves d’Åre, la Schwytzoise s'est offert une pause.

Holdener a ainsi entrepris un voyage à Hong Kong, où elle a rendu visite à son frère Steve et à sa femme Polly pour une heureuse raison. La skieuse de 32 ans est récemment devenue la tante et la marraine d'une petite fille, Sophia, dont elle a récemment fait la connaissance.

Jeudi sur Instagram, Wendy Holdener a partagé son bonheur : «Bienvenue au monde, petit rayon de soleil. Je suis tellement fière d'être ta tante».

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

