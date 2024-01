Cyril Fähndrich a signé son premier podium en Coupe du monde lors du Tour de Ski. Le Lucernois a pris la 3e place de la 6e étape, un 15 km classique mass-start gagné par le Norvégien Erik Valnes.

Une superbe performance pour Cyril Fähndrich. ats

Le frère de Nadine Fähndrich, qui est âgé de 24 ans, a réussi une course superbe à Val di Fiemme. Toujours aux avant-postes, c'est lui qui a lancé l'attaque décisive dans les ultimes centaines de mètres. Seuls Valnes et le Suédois William Poromaa ont pu le suivre et l'ont dépassé dans le sprint final.

Beda Klee a quant à lui terminé cette course au 14e rang, à 11''6 du vainqueur. Avant la montée de l'Alpe Cermis dimanche, le Norvégien Harald Amundsen reste en tête du Tour de Ski avec 1'34 d'avance sur Valnes. Klee, 6e à 1'51, peut encore viser le podium final, alors que Fähndrich occupe le 12e rang à 3'50.

Diggins idéalement placée

Côté féminin, Jessie Diggins est idéalement placée pour remporter son deuxième Tour de Ski après 2021. L'Américaine de 32 ans a conservé la tête avant l'ultime étape à l'issue d'un 15 km classique dominé par les Suédoises.

C'est Linn Svahn qui s'est imposée samedi dans le Val di Fiemme, avec 0''4 d'avance sur sa compatriote Frida Karlsson. Huitième à 5''7, Jessie Diggins abordera la dernière étape avec une marge de quelque 50 secondes sur ses rivales au général.

En l'absence de Nadine Fähndrich, la Davosienne Désirée Steiner a signé le meilleur résultat helvétique avec un 16e rang. Nadja Kälin a quant à elle terminé 21e d'une course à laquelle seules 32 fondeuses ont pris part.

