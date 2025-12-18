Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !

La première descente de Val Gardena a couronné jeudi Marco Odermatt qui s’est imposé devant son pote Franjo von Allmen. Malheureusement, cette épreuve a aussi été marquée par la vilaine cabriole du Norvégien Fredrik Møller.

Rédaction blue Sport Gregoire Galley

Le skieur de 25 ans a été déséquilibré sur un saut et a été projeté vers l’arrière avant de lourdement retomber sur la neige. Alors que ses skis ont été complètement détruits, Møller est resté un long moment sur la piste. Le malheureux a finalement pu être évacué par hélicoptère. Pour l’instant, la nature de la blessure du Norvégien n’a pas été communiquée.

Interrompue durant plusieurs minutes, la course a pu reprendre et aller jusqu’à son terme.