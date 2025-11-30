  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Copper Mountain Mikaela Shiffrin archi-favorite, Colturi et Rast en chasseuses

ATS

30.11.2025 - 04:01

Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain. La première manche doit débuter à 18h, la deuxième à 21h.

Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre dans le slalom de Copper Mountain.
Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre dans le slalom de Copper Mountain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.11.2025, 04:01

30.11.2025, 07:31

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison avec à chaque fois plus d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante, Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre sur «sa» neige». Toute autre issue qu'un 67e succès de l'Américaine en Coupe du monde de la spécialité constituerait une surprise.

Slalom de Gurgl. Camille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Slalom de GurglCamille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Mais ses rivales sont prêtes à profiter d'un éventuel faux-pas. A commencer par l'Albanaise Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl dans la discipline. Les Suissesses auront elles aussi leur mot à dire: Camille Rast reste sur un probant 3e rang à Gurgl, où elle avait bouté Wendy Holdener hors du podium.

Les plus lus

Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias
«Dieu a créé le chien pour être mangé» : l'interdiction de la viande canine fracture l’opinion
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
Fusillade meurtrière à Stockton : quatre morts et dix blessés en plein week-end de Thanksgiving
«Tartare de dinosaure» et hologrammes : un «chef IA» suscite curiosité et scepticisme
La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable