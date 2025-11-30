Un slalom dames est prévu dimanche pour conclure le long week-end de courses à Copper Mountain. La première manche doit débuter à 18h, la deuxième à 21h.

Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre dans le slalom de Copper Mountain. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Victorieuse des deux premiers slaloms de la saison avec à chaque fois plus d'une seconde d'avance sur sa première poursuivante, Mikaela Shiffrin est évidemment la femme à battre sur «sa» neige». Toute autre issue qu'un 67e succès de l'Américaine en Coupe du monde de la spécialité constituerait une surprise.

Mais ses rivales sont prêtes à profiter d'un éventuel faux-pas. A commencer par l'Albanaise Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl dans la discipline. Les Suissesses auront elles aussi leur mot à dire: Camille Rast reste sur un probant 3e rang à Gurgl, où elle avait bouté Wendy Holdener hors du podium.