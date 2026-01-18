  1. Clients Privés
Ski alpin Un slalom totalement indécis pour conclure à Wengen

ATS

18.1.2026 - 04:01

Les courses de Wengen se concluent dimanche avec un slalom qui s'annonce particulièrement ouvert. Loïc Meillard est toujours à la recherche d'un premier succès dans la discipline cet hiver.

Loïc Meillard peut-il débloquer son compteur à Wengen ?
Loïc Meillard peut-il débloquer son compteur à Wengen ?
KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA

18.01.2026, 04:01

18.01.2026, 07:42

Sur les six slaloms disputés jusqu'à présent cette saison, cinq vainqueurs différents ont levé les bras. Seul l'étonnant français Paco Rassat a remporté deux victoires, dont la semaine dernière à Adelboden, où Loïc Meillard a connu l'élimination en 2e manche.

Descente de Lauberhorn. «Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt

Descente de Lauberhorn«Foncer à 110 km/h contre un mur, ça peut paraître fou» - Le secret de Marco Odermatt

Meillard, champion du monde en titre de la discipline, n'a toujours pas gagné cet hiver entre les piquets serrés. A Wengen, son meilleur résultat est une deuxième place (2023). Quant au très régulier Tanguy Nef, la quête d'un premier podium en Coupe du monde est toujours d'actualité.

La première manche est prévue à 10h00, la deuxième à 13h00.

Descente du Lauberhorn. «Ils sont surtout là pour faire la fête» - Immersion dans le Fan’s Club d’Alexis Monney

Descente du Lauberhorn«Ils sont surtout là pour faire la fête» - Immersion dans le Fan’s Club d’Alexis Monney

