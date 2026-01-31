Après la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super-G de Crans-Montana Après la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

ATS

31.1.2026 - 04:00

Après l'annulation de la descente vendredi, les dames devraient en découdre en super-G samedi en Coupe du monde à Crans-Montana. Il s'agit de la dernière épreuve féminine prévue avant les JO 2026.

Malorie Blanc rêve de briller devant son public
Malorie Blanc rêve de briller devant son public
sda

Keystone-SDA

31.01.2026, 04:00

31.01.2026, 08:14

Les dames disputeront dès 11h leur quatrième super-G de la saison, sur les huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26. Brillante 6e à la mi-décembre à St-Moritz dans la discipline, la Valaisanne Malorie Blanc rêve de signer un nouvel exploit devant son public.

«C’est dommage». Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !

«C’est dommage»Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !

Ce super-G se disputera sans Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute vendredi dans une descente où elle fut la dernière à s'élancer. L'Américaine pointe au 2e rang de la Coupe du monde de super-G, à 10 longueurs de la leader provisoire Sofia Goggia.

Fiasco à Crans-Montana. La descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Fiasco à Crans-MontanaLa descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Victorieuse à Val d'Isère et 3e à St-Moritz, Sofia Goggia fait forcément partie des favorites samedi. L'Italienne a déjà gagné à quatre reprises à Crans-Montana, même si c'était à chaque fois en descente. Troisième du classement de la discipline à 20 longueurs, Alice Robinson sera aussi à suivre de près.

Descente de Crans-Montana annulée : les explications d’Urs Lehmann, CEO de la FIS

Descente de Crans-Montana annulée : les explications d’Urs Lehmann, CEO de la FIS

Sur les six premières skieuses qui se sont élancées sur la piste du Mont Lachaux, trois sont tombées. Après un long moment de flottement, les organisateurs ont finalement décidé d'annuler la course du jour, faute à la mauvaise visibilité.

30.01.2026

Les plus lus

Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée
Suivez le super-G dames en direct
Le ministère de la justice publie «plus de trois millions de pages» relatives à l’Affaire Epstein
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
«Shutdown» : les États-Unis plongent dans une nouvelle paralysie budgétaire
Après la débâcle de la descente, les dames repartent au combat