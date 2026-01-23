Les mythiques courses du Hahnenkamm débutent par un super-G vendredi à Kitzbühel (11h30). Marco Odermatt emmène la délégation suisse, mais le Nidwaldien est surtout concentré sur la descente de samedi.

Marco Odermatt prendra-t-il tous les risques lors du super-G ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vainqueur du super-G l'an dernier, Odermatt avait concédé avoir manqué d'énergie le lendemain lors de la descente de la Streif. Va-t-il donc se ménager vendredi pour décrocher l'une des rares victoires manquant à son palmarès samedi?

Sur le podium des deux derniers super-G, son coéquipier bernois Franjo von Allmen vise quant à lui un premier podium sur la Streif. Le Fribourgeois Alexis Monney, 2e de la descente il y a un an, veut confirmer sa 2e place obtenue en super-G à Livigno fin décembre.

Mais les Suisses pourraient bien se faire une nouvelle fois surprendre par Giovanni Franzoni. L'étonnant Italien, vainqueur surprise du super-G et 3e de la descente à Wengen, est le nouveau tube du Cirque blanc. Et il vient de dominer les deux entraînements de descente cette semaine sur la Streif.