Kitzbühel Un super-G indécis pour lancer les courses du Hahnenkamm

ATS

23.1.2026 - 08:00

Les mythiques courses du Hahnenkamm débutent par un super-G vendredi à Kitzbühel (11h30). Marco Odermatt emmène la délégation suisse, mais le Nidwaldien est surtout concentré sur la descente de samedi.

Marco Odermatt prendra-t-il tous les risques lors du super-G ?
Marco Odermatt prendra-t-il tous les risques lors du super-G ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 08:00

Vainqueur du super-G l'an dernier, Odermatt avait concédé avoir manqué d'énergie le lendemain lors de la descente de la Streif. Va-t-il donc se ménager vendredi pour décrocher l'une des rares victoires manquant à son palmarès samedi?

Kitzbühel. Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»

KitzbühelMarco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»

Sur le podium des deux derniers super-G, son coéquipier bernois Franjo von Allmen vise quant à lui un premier podium sur la Streif. Le Fribourgeois Alexis Monney, 2e de la descente il y a un an, veut confirmer sa 2e place obtenue en super-G à Livigno fin décembre.

Mais les Suisses pourraient bien se faire une nouvelle fois surprendre par Giovanni Franzoni. L'étonnant Italien, vainqueur surprise du super-G et 3e de la descente à Wengen, est le nouveau tube du Cirque blanc. Et il vient de dominer les deux entraînements de descente cette semaine sur la Streif.

Marco Schwarz découvre la Streif. «C'est quand même bien différent qu'à la télévision»

Marco Schwarz découvre la Streif«C'est quand même bien différent qu'à la télévision»

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Découvrez les réactions de Marco Odermatt (1er), Giovanni Franzoni (3e), Franjo von Allmen (4e), Alexis Monney (5e) et Justin Murisier (17e) après la descente de Wengen.

17.01.2026

