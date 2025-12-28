  1. Clients Privés
Semmering Un terrible constat pour Rast et les autres adversaires de Shiffrin

ATS

28.12.2025 - 04:00

Mikaela Shiffrin visera un sixième succès d'affilée en Coupe du monde de slalom dimanche à Semmering, un cinquième cet hiver. Camille Rast devrait être l'une de ses principales rivales.

Mikaela Shiffrin visera dimanche un 6e succès d'affilée en Coupe du monde de slalom.
Mikaela Shiffrin visera dimanche un 6e succès d'affilée en Coupe du monde de slalom.
ats

Keystone-SDA

28.12.2025, 04:00

28.12.2025, 09:39

Le constat est terrible pour les rivales de Mikaela Shiffrin. L'Américaine aux 105 succès en Coupe du monde a survolé les débats dans sa discipline fétiche cette saison: elle a triomphé à chaque fois avec au moins 1''23 d'avance sur sa plus proche poursuivante!

Difficile d'imaginer un autre scenario à Semmering, où la première manche est programmée à 14h15 et la seconde à 17h45. Mikaela Shiffrin s'est en outre déjà imposée à trois reprises dans la station autrichienne, où elle était absente sur blessure l'an passé.

Slalom de Courchevel. Camille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

Slalom de CourchevelCamille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

Deuxième du dernier slalom disputé, à Courchevel le 16 décembre (avec 1''55 de retard), 3e à Gurgl fin novembre, Camille Rast vise un nouveau podium dans sa discipline fétiche. Brillante 2e du géant samedi, la championne du monde en titre de la spécialité est mûre pour un troisième succès en Coupe du monde, même si Mikaela Shiffrin semble intouchable.

Les autres cadors du slalom féminin suisse sont en revanche toujours en quête d'une course-référence cette saison. Wendy Holdener, 4e à Gurgl puis à Copper Mountain, vise un premier podium cet hiver. Modèle de constance la saison passée, Mélanie Meillard n'a pas encore obtenu de top 15 lors de cet exercice 2025/26. Elle doit monter en puissance pour décrocher un ticket olympique.

Archive sur le ski alpin

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

