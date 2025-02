Triplé en descente, doublé en super-G : tout ou presque a réussi aux skieurs suisses ce week-end à Crans-Montana. A deux ans des championnats du monde, la fête a été totale sur le Haut-Plateau.

Keystone-SDA, par Lucien Willemin ATS

Un fantastique triplé – le premier en descente depuis 1996 – ne leur a pas suffi. Au lendemain d'une victoire du tout frais champion du monde Franjo von Allmen devant Marco Odermatt et Alexis Monney, le Nidwaldien et le Fribourgeois ont encore terminé sur le podium. Et il n'a manqué que quelques centièmes au Bernois – 7e dimanche, à 0''13 de la 3e place de l'Italien Dominik Paris – pour que les trois hommes ne raflent tout sur la Nationale.

Deuxième en descente et vainqueur en super-G, Marco Odermatt sort grand vainqueur de ce week-end en Valais. Ces 11e et 12e podiums de la saison lui ont permis de prendre le large sur Henrik Kristoffersen au classement général. Le Norvégien accuse désormais 500 points de retard sur le patron du ski mondial.

La révérence du champion

En franchissant la ligne dimanche, «Odi», parti avec le dossard 15, a fait rugir les 6000 spectateurs présents dans l'aire d'arrivée, tous soulagés de voir du vert sur l'écran géant après le début de course moyen de leur champion. Conscient qu'il s'était sans doute assuré un 45e succès en Coupe du monde, il leur a rendu la pareille avec une petite révérence en direction des deux tribunes.

«C'était encore extrêmement cool aujourd'hui», a lâché en zone mixte le triple vainqueur du gros globe de cristal. «C'était une course ouverte sur une piste passionnante pour le super-G. Certes, elle n'est pas très pentue, mais on a vraiment pu s'amuser avec les mouvements de terrain», a-t-il apprécié.

Avec 181 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Italien Mattia Casse, au classement de la discipline, Marco Odermatt s'est presque assuré un premier globe cet hiver, à deux courses de la fin. Il pourrait déjà le soulever lors du super-G de Kvitfjell, le 9 mars.

Mais le Nidwaldien a surtout apprécié ses performances sur une piste qui accueillera les courses masculines des prochains Mondiaux, en 2027. «C'est super d'avoir pu montrer que je pouvais être rapide ici, dans une atmosphère incroyable. Et je dois dire que la préparation de la piste était très bonne malgré la chaleur», a-t-il jugé.

Le Nidwaldien a ajouté qu'il y avait encore un peu de place pour l'amélioration sur un tracé que beaucoup ont jugé «trop facile»: «C'était les premières courses masculines ici depuis très longtemps et il y a certainement encore un peu de place pour de l'amélioration avant les Mondiaux.»

Un hiver de tous les superlatifs

Des championnats du monde qui auraient pu difficilement rêver d'une meilleure répétition générale. Le public a été au rendez-vous le long de la Nationale, dans l'aire d'arrivée et dans le village, où la fan zone Ycoor a fait le plein samedi soir lors d'une remise des prix euphorique après le triplé en descente.

Et côté sport, l'équipe de Suisse de vitesse – le trio Odermatt – von Allmen – Monney en tête – n'est pas redescendu de son nuage, une semaine après sa moisson historique aux Mondiaux de Saalbach. Mais les champions de Swiss-Ski restent concentrés sur les échéances restantes.

«On ne fait pas autant la fête que les gens imaginent. Là, on va rentrer à la maison et se reposer un peu», a assuré Marco Odermatt dimanche. Nul doute que les occasions de célébrer cet hiver de tous les superlatifs ne manqueront pas une fois que les globes auront été décernés.