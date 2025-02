Elargir la base: tel est le commandement délivré par les Championnats du monde de Lenzerheide pour le biathlon suisse.

A Lenzerheide, la Suisse n'a malheureusement pas cueilli la médaille espérée. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Ces mondiaux à domicile sont sans doute venus trop tôt pour un sport qui a connu une première heure de gloire lors des Jeux de Sotchi en 2014 avec la médaille d’argent de Selina Gasparin. Le temps a sans doute manqué pour préparer la nouvelle génération pour ce rendez-vous de Lenzerheide où la Suisse n’a malheureusement pas cueilli la médaille espérée.

Patron de ces mondiaux et futur responsable du secteur nordique au sein de Swiss-Ski, Jürg Capol assure que «l’équipe de Suisse tiendra les premiers rôles à l’avenir en Coupe du monde et qu’elle sera en mesure de s’immiscer dans la lutte pour les médailles l’an prochain aux Jeux de Cortina». « Mais nous devons aussi repartir de zéro, poursuit-il. La base de la pyramide n’est pas encore assez solide.»

«Scruter les besoins des clubs»

«Nous devons scruter les besoins des clubs, poursuit-il. Que leur faut-il? Plus de formateurs? Plus de matériels? Plus d’armes? Dans la majorité des clubs, le biathlon n’est pas vraiment un sport traditionnel. Et il y a aussi le problème de la localisation des places d’armes, souvent bien éloignées.»

Responsable de la relève, Selina Gasparin s’attache justement à développer son sport au sein des écoles. «Nous avons déjà touché 4000 élèves avec le projet «Biathlon for you», explique-t-elle. Je constate qu’ils sont vraiment séduits par ce cocktail qui propose l’effort et le tir. Je dois ajouter que leurs professeurs remarquent aussi que la concentration exigée par la pratique du biathlon leur est aussi bénéfique en classe.»

Attirer les enfants est une chose. Leur offrir une formation et un encadrement de qualité en est une autre. Le biathlon ne figure pas depuis longtemps dans le programme Jeunesse et Sport. Mais selon Selina Gasparin, les choses se mettent gentiment en place. «En plaine devant le manque de neige, il est important de débuter avec des rollers, souligne-t-elle. Mais le contact avec la neige demeure essentiel.»

La médaillée d’argent de Sotchi ne craint pas que le biathlon «pille» à l’avenir le réservoir des talents du ski de fond. «Il y aura des synergies à trouver comme mener des entraînements communs pour bien cibler les talents. Si un enfant a des dispositions pour le tir, on le dirigera bien sûr vers le biathlon. Mais il est important de ne pas opérer des sélections trop tôt pour conserver une certaine émulation», conclut-elle.