St-Moritz Une belle 6e place pour Malorie Blanc, Alice Robinson l’emporte

ATS

14.12.2025 - 12:01

Malorie Blanc a décroché une belle 6e place lors du Super-G de St-Moritz dimanche. Première victoire dans la discipline pour la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

Malorie Blanc satisfaite de sa course à St-Moritz.
Malorie Blanc satisfaite de sa course à St-Moritz.
Keystone

Keystone-SDA

14.12.2025, 12:01

14.12.2025, 13:47

La Valaisanne a réussi une belle manche dans une discipline qu'elle apprécie. Elle a moins bien négocié la traverse sur le bas, mais rien de catastrophique. Elle bat au passage son meilleur résultat qui était une 9e place à l'occasion de son deuxième Super-G en carrière à St-Anton.

«J'apprécie cette excitation, a rappelé Malorie Blanc au micro de la RTS. C'était pas mal et c'est chouette de voir qu'il y a encore du potentiel, j'ai pris du plaisir parce que c'était un tapis. Si je résume mon week-end, j'ai fait trois courses différentes et je suis contente de pouvoir finir sur une bonne note.»

La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui enlève le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle ajoute donc une couronne après ses six succès en géant. Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.

Le bilan helvétique est un peu moins morose qu'en descente. Bonne 12e place pour Jasmina Suter à 0''97. Joana Hählen s'est classée 22e et Janine Schmitt 27e. Stefanie Grob, Jasmine Flury, Delia Durrer, Alina Willi, Daria Zurlinden et Priska Ming-Nufer ont fini hors des points.

