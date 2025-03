Anja Weber a réalisé sa meilleure performance «sur longue distance» à Oslo lors de la première course de Coupe du monde après les Championnats du monde.

Anja Weber en action. AP

Keystone-SDA ATS

La Zurichoise, qui a remporté la médaille de bronze en sprint par équipe à Trondheim aux côtés de Nadine Fähndrich, s'est classée 13e sur 18,6 km en classique. L'année dernière à Lahti, elle avait terminé 15e sur 20 km en classique.

La Norvégienne Therese Johaug a largement dominé cette course et a pris une éclatante revanche après ses «défaites» des Mondiaux. Trois fois 2e et une fois 3e à Trondheim, Johaug s'est imposée avec 16''5 d'avance sur sa compatriote Astrid Slind. La triple championne du monde suédoise Ebba Andersson a complété le podium dans un premier temps, avant d'être disqualifiée. C'est l'Allemande Victoria Carl qui a ainsi hérité de la 3e place.

Jason Rüesch 19e

Dans la course masculine, au même endroit et sur une distance similaire, Jason Rüesch s'est classé 19e. L'autre Suisse en lice, Cyrill Fähndrich, a dû se contenter du 58e rang. C'est le Norvégien Martin Nyenget qui a gagné avec plus de 50 secondes d'avance sur le Suédois William Poroma. Un autre Norvégien, Simon Krüger, a complété le podium.

Biathlon : pas d'exploit des Suissesses

Les Suissesses n'ont pas réussi d'exploit dans la mass start Coupe du monde à Pokljuka, en Slovénie. Aita Gasparin a fini 19e et sa soeur Elisa 21e. Toutes deux ont manqué deux cibles. Amy Baserga (28e) et Lena Häcki-Gross (30e) ont terminé un peu plus loin. La victoire a souri à la Française Lou Jeanmonnot, qui est revenue à 20 points de l'Allemande Franziska Preuss au général grâce à son 7e succès de la saison. Trois courses sont encore au programme.