Slalom de Kranjska Gora Une Camille Rast grandiose signe un week-end de folie !

ATS

4.1.2026 - 13:17

En tête après la première manche, la Valaisanne Camille Rast a remporté le slalom au lendemain de sa victoire en géant à Kranjska Gora. Troisième, la Schwytzoise Wendy Holdener a signé son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Keystone-SDA

04.01.2026, 13:17

04.01.2026, 15:10

Championne du monde en titre de slalom, Camille Rast a mis fin pour 14 centièmes à l'invincibilité de Mikaela Shiffrin, deuxième dimanche, qui s'était imposée lors des cinq premières courses de la discipline cet hiver. À quelques semaines des courses olympiques, la skieuse de Vétroz se démarque comme une sérieuse rivale de l'Américaine en slalom et en géant, avec désormais cinq apparitions sur le podium lors de ses cinq dernières courses.

Au micro de la FIS, la Valaisanne n'a pas masqué son plaisir: «J'ai donné tout ce que j'avais. Un doublé en un week-end, c'est incroyable» a-t-elle déclaré encore essoufflée. «C'était une bataille, mais j'ai eu beaucoup de plaisir sur cette piste. Je vais rentrer à la maison ce soir, et je vais pouvoir me reposer avec ma famille, sans stress», a encore indiqué la Suissesse avec le sourire aux lèvres.

Géant de Kranjska Gora. Succès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana

Géant de Kranjska GoraSuccès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana

Premier podium pour Holdener depuis près d'un an

Troisième au terme de la première manche, Wendy Holdener a conservé son rang et s'est hissée pour la première fois de la saison sur le podium avec un retard de 1''83 sur la première place. La skieuse d'Unteriberg avait jusqu'alors comme meilleur résultat deux quatrième places, obtenues à Gurgl et Cooper Mountain.

Elle compte désormais 53 podiums au total en Coupe du monde, dont 39 en slalom. La Schwytzoise n'était pas montée sur le podium depuis sa 2e place à Flachau le 14 janvier 2025.

Slalom de Kranjska Gora. Première manche de haut niveau pour Camille Rast, Wendy Holdener à l’affût

Slalom de Kranjska GoraPremière manche de haut niveau pour Camille Rast, Wendy Holdener à l’affût

Premier top 15 de la saison pour Mélanie Meillard

Avant le passage de Rast, Shiffrin avait pourtant signé le meilleur chrono dans tous les secteurs de courses sur ce deuxième tracé. Elle a manqué l'occasion de remporter une 70e victoire en slalom en carrière, mais conserve 120 points d'avance sur sa poursuivante Rast au classement général de la Coupe du monde avec ses 823 unités.

La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard a quant à elle enfin intégré un top 15 en slalom cette saison. Elle s'est hissée au 12e rang final, à 3''48 de la vainqueure.

Eliane Christen a terminé à la 23e place à 5''02, et se classe ainsi pour la 5e fois de la saison dans les points en slalom. Avec sa 9e place à Semmering, il manque encore un top 15 à l'Uranaise pour s'assurer la qualification en slalom aux Jeux olympiques du mois prochain.

