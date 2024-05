Swiss-Ski entend être dirigé par un duo à l’avenir. Urs Lehmann et Peter Barandun demanderont à l’Assemblée des délégués le 29 juin à Berne d’être tous les deux portés à la coprésidence de la fédération.

Président de Swiss-Ski depuis 16 ans, Urs Lehmann sollicitera un cinquième mandat. L’Argovien souhaite toutefois partager sa présidence avec Peter Barandun en raison de la complexité que requiert une telle mission. Le Grison siège depuis 12 ans au sein du Comité exécutif de Swiss Ski dont il est aujourd’hui le vice-président.

Swiss-Ski sera sous les feux d’une actualité brûlante ces prochaines années avec l’organisation en 2025 des Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide et de snowboard et ski freestyle en Enagdine. En 2027, Swiss Ski accueillera, on le sait, les Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana.

