  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Snowboard Une dernière saison pour Julie Zogg

ATS

19.8.2025 - 19:41

Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

Julie Zogg va vivre une dernière saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives).
Julie Zogg va vivre une dernière saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:41

19.08.2025, 20:09

La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.

Les plus lus

Le fils d’une légende de la boxe expulsé des Etats-Unis
Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
Un homme mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée»
Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Les Russes se moquent des Européens après le sommet de Washington
Nouvelle affaire pour l'épouse du Premier ministre espagnol