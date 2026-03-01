  1. Clients Privés
Ski alpin Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !

ATS

1.3.2026 - 13:48

Romed Baumann tire sa révérence à 40 ans, après plus de deux décennies en Coupe du monde. L'Allemand, qui a d'abord concouru sous les couleurs autrichiennes, a notamment décroché une médaille d'argent aux championnats du monde.

Keystone-SDA

01.03.2026, 13:48

01.03.2026, 14:06

Vice-champion du monde 2021 de super-G, Romed Baumann n'a pas eu le droit à une course d'adieux en raison de l'annulation du super-G de Garmisch-Partenkirchen. Il avait fait ses premiers pas en Coupe du monde en mars 2024, et aura disputé plus de 400 courses à ce niveau pour l'une des plus longues carrières de l'histoire du ski alpin.

Garmisch-Partenkirchen. Pas de nouveau triplé suisse : le super-G finalement annulé

Garmisch-PartenkirchenPas de nouveau triplé suisse : le super-G finalement annulé

Sa retraite était prévisible. Baumann n'a pas réussi à se classer parmi les 15 premiers cette saison, ce qui lui a valu d'être écarté de la sélection pour les JO en Italie. Samedi, il a pris le départ d'une descente pour la 167e fois, devenant ainsi le seul détenteur du record dans la discipline en Coupe du monde.

Garmisch-Partenkirchen. Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Garmisch-PartenkirchenHégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Vainqueur à deux reprises en Coupe du monde, Romed Baumann a décroché une première médaille – de bronze -mondiale en 2013 en combiné alors qu'il représentait encore l'Autriche. Après avoir changé de nationalité sportive en 2019, il s'est donc illustré sous les couleurs allemandes en se parant d'argent aux Mondiaux 2021.

La descente de Garmisch-Partenkirchen samedi a donc été la dernière course de Romed Baumann.
La descente de Garmisch-Partenkirchen samedi a donc été la dernière course de Romed Baumann.
KEYSTONE

