Après la folie de Kitzbühel et le furieux doublé de Cyprien Sarrazin en descente, les skieurs spécialistes des épreuves techniques se retrouvent mardi et mercredi à Schladming pour en découdre dans la nuit autrichienne.

Marco Odermatt : retrouver les joies de la victoire pour effacer la déception de Kitzbühel. KEYSTONE

Un géant et un slalom nocturnes sont au programme de cette étape tyrolienne de Coupe du monde réputée pour son ambiance folle et ses hordes de spectateurs au pied des pistes.

Déçu après ses défaites sur la Streif (3e et 2e des descentes de Kitzbühel) alors qu'il avait fait de cette course mythique son principal objectif de la saison, Marco Odermatt a l'occasion de se consoler et de s'échapper encore plus en tête du classement général de la Coupe du monde à Schladming, lui qui possède déjà à la mi-saison quasiment deux fois plus de points (1156) que son dauphin Cyprien Sarrazin (660).

Odermatt impérial en géant

En géant, la présence du génie suisse du ski laisse peu de place à la concurrence, surtout depuis les blessures de l'Autrichien Marco Schwarz, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et - dans une moindre mesure - du Français Alexis Pinturault.

«Odi», double vainqueur du gros globe, ne s'est pas incliné dans la spécialité depuis près d'un an et relègue souvent la concurrence à plus d'une seconde. Il peut enchaîner mardi soir un huitième succès consécutif dans sa discipline favorite, qu'il domine sans merci depuis trois ans.

Le Suisse n'a jamais enfilé de dossard à Schladming, qui ne propose un géant que depuis l'an passé. Et en 2023, il n'avait finalement pas pris le départ, préférant se reposer après un coup reçu au genou quelques jours auparavant à Kitzbühel.

Clément Noël pour un bis repetita ?

En slalom, le Français Clément Noël avait été le plus rapide l'année dernière à Schladming, offrant par la même occasion à la France son unique victoire de la saison en Coupe du monde.

Cet hiver, le skieur de Val d'Isère n'a pas cette pression. Le compteur des Bleus a été débloqué fin décembre par Sarrazin à Bormio (Italie) et ne cesse depuis de s'affoler puisque le skieur des Hautes-Alpes a depuis gagné à Wengen et a ensuite réalisé un exceptionnel doublé à Kitzbühel.