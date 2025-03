Après deux podiums en Coupe du monde, Valerio Grond et Janik Riebli peuvent rêver d'une médaille en sprint par équipe en fond aux Mondiaux de Trondheim. Leur entraîneur les considère comme des frères, mais très différents l'un de l'autre.

Janik Riebli et Valerio Grond peuvent rêver d'une médaille aux Mondiaux de Trondheim. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Valerio Grond et Janik Riebli sont d'accord sur un point: le Grison de 24 ans est du genre organisé, tandis que l'Obwaldien, de deux ans son aîné, est plus bordélique. Pourtant, les deux meilleurs sprinters suisses partagent presque toujours la même chambre lors de leurs déplacements, y compris aux Mondiaux en Norvège. Et cela ne pose pas le moindre problème, bien au contraire.

«Avec Valerio, c'est une histoire particulière, explique Riebli. Il n'a presque pas de défauts, car il fait toujours tout bien, d'une manière ou d'une autre. Il n'aime sans doute pas trop entendre ça, mais c'est pour ça qu'on dit qu’il est parfait. Après Roman Schaad (réd: autre fondeur suisse), c'est le plus beau et le plus intelligent.» Riebli précise encore: «Il est sûrement le plus ordré de nous deux, mais ce n'est pas Dieu le père non plus, loin de là.»

Objectifs élevés

Grond apprécie la spontanéité de son coéquipier: «Janik est sans doute plus ouvert et communicatif que moi.» Ils se complètent parfaitement et entretiennent une super ambiance, ce qui leur donne un surcroît de motivation. «Sur le plan physique, on peut simplement faire sa course sans dépendre de son partenaire, explique Grond à propos du sprint par équipe. Mais mentalement, c'est un avantage de bien s'entendre. On ne court pas seulement pour soi, mais aussi pour un ami. Ça me pousse encore un peu plus.» Et Riebli d'ajouter: «Dans les moments décisifs, c'est précisément le coup de pouce dont on a besoin.»

Comment un entraîneur gère-t-il deux personnalités aussi différentes ? Erik Braaten éclate de rire à cette question: «Les aider est un vrai plaisir, assure le coach norvégien de l’équipe masculine suisse de fond. Quand il s'agit de bosser, ils ne sont pas si différents que ça.» Tous deux sont rigoureux, ambitieux et se fixent des objectifs élevés. «Janik est plus joueur», remarque Braaten. «Il plaisante probablement 330 jours par an, mais quand il le faut, il sait se concentrer.»

Paysan et chasseur

Autre point commun des deux coéquipiers, ils font quelque chose à côté du sport professionnel. Riebli, agriculteur de formation, aime donner un coup de main l’été à la ferme de son père à Giswil. «Il en a besoin, souligne Braaten. Mais Valerio a aussi son truc. En septembre, il a ses deux semaines sacrées.» Le Davosien part à la chasse. Pour son entraîneur, ce n'est pas un problème. «Tout est une question de timing, dit-il. Le travail à la ferme pour Janik et la chasse pour Valerio leur permettent de trouver un équilibre mental. Ce n’est pas comme s'ils se tournaient les pouces.»

Il y a certainement des moments où Grond et Riebli se tapent sur le système, où ils ont besoin de prendre leurs distances. Mais c'est comme dans n'importe quelle famille. «Ils se considèrent comme des frères», conclut Erik Braaten. Des frères qui espèrent offrir mercredi, après la médaille de bronze de Nadine Fähndrich en sprint individuel, un deuxième grand moment à la Suisse lors de ces joutes norvégiennes.