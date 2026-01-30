La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six concurrentes seulement. Dernière coureuse à s'être élancée, Lindsey Vonn a chuté et a dû être héliportée.

À Crans-Montana, la course s’est arrêtée avec Lindsey Vonn. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La course a tourné au fiasco, elle qui devait être le symbole d'une forme de retour à la normale après l'incendie du bar «Le Constellation», comme l'ont clamé les organisateurs dans les jours qui ont précédé la descente. Entre une météo capricieuse et les violentes chutes des skieuses, le week-end de course a bien mal commencé à Crans-Montana.

Avant le départ, des tatouages à croix blanche et des drapeaux étaient distribués en masse au public, qui a observé une minute de silence avant le départ. Les enfants présents en nombre ont donné de la voix, permettant à l'assemblée de vibrer quelque peu sous un ciel bien gris.

Six coureuses, trois chutes

Alors que l'ambiance commençait à monter dans l'aire d'arrivée, la première concurrente Nina Ortlieb a terminé dans les filets après quelques secondes de course, sans gravité, et a entraîné une première interruption. La seconde est intervenue dès le dossard 3 porté par Marte Monsen, dont la violente chute lui a arraché son casque et a plongé la raquette d'arrivée dans le silence.

Après l'évacuation en civière de la Norvégienne consciente et saluant la foule, la Schwytzoise Corinne Suter et l'Américaine Jacqueline Wiles ont passé la ligne malgré des conditions météorologiques dégradées. Mais sa compatriote Lindsey Vonn a été prise sur l'arrière et a fini à son tour dans les filets, au même endroit qu'Ortlieb.

Fin de saison pour Lindsey Vonn?

A une semaine des Jeux olympiques, l'Américaine de 41 ans ne s'est pas relevée immédiatement, avant de rejoindre difficilement l'arrivée sur ses skis. Après l'envoi d'un nouvel ouvreur et la consultation d'un météorologue, le jury a décidé d'annuler la descente peu avant 11h00.

Une demi-heure plus tard, devant des gradins désertés par les spectateurs, l'hélicoptère est intervenu sur la piste pour embarquer une Lindsey Vonn boîtante, emportant probablement avec lui ses rêves de couronnement olympique à Cortina.

En fin d'après-midi, la «Speed Queen» a confirmé dans un post Instagram être touchée au genou gauche, sans donner plus de détails sur la gravité de la blessure. Elle a également soutenu que «son rêve olympique n'était pas terminé».

Pas des conditions de course «équitables»

A l'interview, Corinne Suter a salué la décision d'arrêter la course. «Les conditions météorologiques étaient vraiment très difficiles, même si la piste était en bon état. Dès que la neige se met à tomber, il n'est plus possible d'avoir des conditions de course équitables», a déclaré la Suissesse.

Elle qui s'alignait pour sa quatrième course de la saison seulement en a profité pour retrouver ses repères. «Ce n'est clairement pas optimal de prendre le départ lorsque tu sais qu'une coureuse sur deux a chuté, mais je me suis concentrée sur moi et le moment présent», a encore glissé la championne olympique de descente (Pékin 2022).

Une visibilité «plate»

La Française Laura Miradoli, autre partante rescapée avec le deuxième dossard, a souligné une visibilité «plate», qui «donnait l'impression d'y voir clair alors que non». Urs Lehmann, directeur de la FIS, a également partagé ce constat: «Toutes les skieuses qui se sont élancées ont commis des erreurs. Un bulletin météo actualisé a convaincu le jury d'arrêter la course.»

Les skieuses ont encore un super-G au programme samedi (11h00) avant que les messieurs ne clôturent ce week-end sur le Haut-Plateau dimanche avec une descente.

Par Lucien Ferreño, Crans-Montana

