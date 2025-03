Une météo capricieuse permet à Odermatt de décrocher son quatrième globe !

Les descentes de la finale de la Coupe du monde de Sun Valley ont finalement été annulées en raison des conditions météorologiques, après plusieurs reports. Marco Odermatt s'adjuge donc le globe de la spécialité chez les messieurs, tout comme Federica Brignone chez les dames.

Marco Odermatt n'a pas eu à en découdre pour s'adjuger le globe de la descente. AP

Keystone-SDA ATS

Marco Odermatt, dont la marge sur son dauphin et compatriote Franjo von Allmen était confortable (83 points), n'a donc pas eu à s'employer pour conquérir son deuxième globe de cristal consécutif dans la discipline. Le Fribourgeois Alexis Monney complète un superbe triplé helvétique au classement final de la descente.

Les descendeurs suisses concluent donc leur hiver exceptionnel avec six succès en huit courses de Coupe du monde, deux triplés (Crans-Montana et Kvitfjell II), quatre doublés et 17 podiums sur 24 places disponibles sur la boîte. Si l'on ajoute l'or de von Allmen et le bronze de Monney aux Mondiaux, leur domination fut insolente.

Un 13e globe pour Odi

Déjà assuré avant la finale de triompher au général, en super-G et en géant, Marco Odermatt a donc réalisé la même razzia que lors de l'exercice 2023/24 avec quatre globes. Le Nidwaldien aux 45 succès en Coupe du monde en est désormais à 13 globes au total, dont 9 dans les différentes disciplines.

Seuls cinq hommes ont fait mieux que l'actuel patron du ski alpin msculin dans l'histoire de la Coupe du monde: Marcel Hirscher avec ses 20 globes (dont 8 au général), Ingemar Stenmark (18), Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli (15 pour le Valaisan et le Luxembourgeois) et Hermann Maier (14).

Chez les dames, Federica Brignone a ajouté un deuxième globe à sa collection 2024/25 après son sacre au général. L'Italienne pourrait en conquérir un troisième dimanche en super-G, où sa marge sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami est de 5 points, et même un quatrième en géant où elle accuse 20 longueurs de retard sur Alice Robinson.