Adelboden Comme partout en Suisse : la station muette face au deuil

ATS

9.1.2026 - 18:29

Une ambiance de deuil plutôt que des cris de joie. A Adelboden, tout est différent en cette journée de deuil national.

Les membres de la protection civile observent une minute de silence à la mémoire des victimes.
Les membres de la protection civile observent une minute de silence à la mémoire des victimes.
Keystone

Keystone-SDA

09.01.2026, 18:29

La situation devrait revenir à la normale pour les courses du week-end. A 14 heures, la station s'est tue et les cloches de l'église du village se sont mises à sonner, tandis que la neige tombait de plus en plus fort. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'église.

Adelboden. Le ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national

AdelbodenLe ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national

Normalement, la veille de la course ressemble à une grande fête dans la zone d'arrivée. Lors du tirage au sort des dossards, dans le village des athlètes et sous le chapiteau, l'ambiance aurait dû être à la fête. Mais pas cette fois.

Adelboden. Marco Odermatt pour la passe de cinq sur le Chuenisbärgli ?

AdelbodenMarco Odermatt pour la passe de cinq sur le Chuenisbärgli ?

La zone d'arrivée devait rester fermée vendredi soir, mais elle ouvre finalement pour quelques heures. Une chapelle se trouve dans la zone de fête. Elle est équipée de 40 bougies électriques et d'un grand écran.

Les athlètes forcément touchés

Les stars du ski suisse se sont exprimées sur le sujet. «Ce qui s'est passé à Crans-Montana est tragique», a déclaré jeudi soir Marco Odermatt, quadruple vainqueur à Adelboden. Je suis aussi jeune et j'aime bien aller en boîte.»

Adelboden. «Je skie mieux sous pression» - Marco Odermatt pour écrire l’histoire

Adelboden«Je skie mieux sous pression» - Marco Odermatt pour écrire l’histoire

La tragédie touche particulièrement Loïc Meillard et Luca Aerni, qui vivent tous deux depuis de nombreuses années en Valais. «On ne peut ignorer ces images, souligne Meillard. Nous en avons bien sûr beaucoup discuté au sein de l'équipe.

La renaissance de Luca Aerni. «Ça montre que ça vaut la peine de ne jamais abandonner»

La renaissance de Luca Aerni«Ça montre que ça vaut la peine de ne jamais abandonner»

Cela aide aussi à aller de l'avant. Je veux offrir quelque chose aux gens avec mes performances, afin qu'ils se sentent un peu mieux.» Ou, comme le dit Luca Aerni: «Peut-être pourrons-nous à nouveau apporter un peu de joie.»

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Suite au drame survenu à Crans-Montana, le comité d'organisation des courses d'Adelboden prévues ce week-end a décidé d'annuler les célébrations du vendredi, jour de deuil national.

08.01.2026

