Une ambiance de deuil plutôt que des cris de joie. A Adelboden, tout est différent en cette journée de deuil national.

Les membres de la protection civile observent une minute de silence à la mémoire des victimes. Keystone

Keystone-SDA ATS

La situation devrait revenir à la normale pour les courses du week-end. A 14 heures, la station s'est tue et les cloches de l'église du village se sont mises à sonner, tandis que la neige tombait de plus en plus fort. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'église.

Normalement, la veille de la course ressemble à une grande fête dans la zone d'arrivée. Lors du tirage au sort des dossards, dans le village des athlètes et sous le chapiteau, l'ambiance aurait dû être à la fête. Mais pas cette fois.

La zone d'arrivée devait rester fermée vendredi soir, mais elle ouvre finalement pour quelques heures. Une chapelle se trouve dans la zone de fête. Elle est équipée de 40 bougies électriques et d'un grand écran.

Les athlètes forcément touchés

Les stars du ski suisse se sont exprimées sur le sujet. «Ce qui s'est passé à Crans-Montana est tragique», a déclaré jeudi soir Marco Odermatt, quadruple vainqueur à Adelboden. Je suis aussi jeune et j'aime bien aller en boîte.»

La tragédie touche particulièrement Loïc Meillard et Luca Aerni, qui vivent tous deux depuis de nombreuses années en Valais. «On ne peut ignorer ces images, souligne Meillard. Nous en avons bien sûr beaucoup discuté au sein de l'équipe.

Cela aide aussi à aller de l'avant. Je veux offrir quelque chose aux gens avec mes performances, afin qu'ils se sentent un peu mieux.» Ou, comme le dit Luca Aerni: «Peut-être pourrons-nous à nouveau apporter un peu de joie.»