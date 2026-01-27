  1. Clients Privés
Géant de Schladming Une nuit de maîtrise pour le Valaisan : Meillard roi du géant nocturne !

ATS

27.1.2026 - 22:01

Loïc Meillard a remporté mardi le géant nocturne de Schladming, en Autriche. Le skieur d'Hérémence s'est imposé devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen et le Français Alban Elezi Cannaferina.

Keystone-SDA

27.01.2026, 22:01

27.01.2026, 23:07

Le champion du monde de slalom monte en puissance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où il sera un prétendant sérieux aux médailles dans les disciplines techniques. Après sa 2e place en slalom à Kitzbühel dimanche, il a enchaîné avec un succès impressionnant sur la «Nightrace» de Schladming.

Deuxième du premier tracé en début de soirée, à seulement six centièmes du meilleur temps de Lucas Pinheiro Braathen, Loïc Meillard a sorti une deuxième manche très sérieuse pour déloger le surprenant français Alban Elezi Cannaferina du fauteuil de leader.

Et Pinheiro Braathen n'a pu que s'incliner face à celui qui s'était déjà imposé sur cette piste de la Planai en 2023. Le Brésilo-Norvégien a finalement concédé 0''73 à Meillard, qui a signé au passage sa deuxième victoire de la saison après son succès obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre.

Géant de Schladming. À six centièmes de la tête, Loïc Meillard guette sa victoire

Géant de SchladmingÀ six centièmes de la tête, Loïc Meillard guette sa victoire

Odermatt 4e

Quelques jours après sa déception sur la Streif, Marco Odermatt est quant à lui passé proche du podium après une première manche un poil décevante. Il est tout de même grimpé de trois rangs lors de la deuxième manche pour prendre la 4e place, à 1''26 de son coéquipier.

Odermatt et Meillard ont été les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ en soirée. Thomas Tumler, Luca Aerni et Sandro Zurbrügg n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station autrichienne tandis que Fadri Janutin (31e, +3''06) a manqué la qualification pour un dixième.

Géant de Schladming. Marco Odermatt veut oublier ses malheurs de Kitzbühel

Géant de SchladmingMarco Odermatt veut oublier ses malheurs de Kitzbühel

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé au genou droit à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et n'a pas pris part à la 2e manche.

Sur le même thème

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Découvrez les réactions de Marco Odermatt (1er), Giovanni Franzoni (3e), Franjo von Allmen (4e), Alexis Monney (5e) et Justin Murisier (17e) après la descente de Wengen.

17.01.2026

