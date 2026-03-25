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Finales de la Coupe d'Europe Une place fixe pour Mächler, du baume au coeur pour Zenhäusern

ATS

25.3.2026 - 13:31

Ramon Zenhäusern (33 ans) a fini sur une bonne note une saison difficile pour lui. Le Valaisan a remporté le slalom des finales de Coupe d'Europe à Schladming.

Ramon Zenhäusern : un 4e succès en Coupe d'Europe.
Ramon Zenhäusern : un 4e succès en Coupe d'Europe.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

25.03.2026, 13:31

25.03.2026, 14:15

Cet hiver, le géant n'a fini que quatre fois dans les points en Coupe du monde, avec un seul top 15. Sa place dans les cadres de Swiss-Ski semble menacée, mais peut-être que ce succès va lui offrir un sursis. Cette victoire est la quatrième de sa carrière à cet échelon, lui qui s'est aussi imposé quatre fois en slalom de Coupe du monde.

Chez les dames, Janine Mächler est désormais assurée d'une place fixe en Coupe du monde la saison prochaine. Ella a terminé au 3e rang de la discipline après une 5e place à Schladming.

Finales de la Coupe d'Europe. Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !

Finales de la Coupe d'EuropeCarton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !

La veille, la Fribourgeoise Sue Piller avait signé son deuxième succès en Coupe d'Europe en s'imposant lors du géant de ces finales. Sur le podium, elle était accompagnée de la Bernoise Dania Allenbach, lauréate du classement de la spécialité, qui s'assure, au même titre que Sandro Zurbrügg et Fadri Janutin chez les hommes, une place fixe en Coupe du monde.

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