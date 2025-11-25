  1. Clients Privés
Ski alpin Le programme messieurs chamboulé à Beaver Creek

ATS

25.11.2025 - 20:58

La FIS a modifié le programme des épreuves de Coupe du monde messieurs prévues la semaine prochaine à Beaver Creek.

La FIS a modifié le programme des épreuves à Beaver Creek (ici Franjo von Allmen l’an dernier). 
La FIS a modifié le programme des épreuves à Beaver Creek (ici Franjo von Allmen l’an dernier). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 20:58

Il n'y aura ainsi qu'une descente au lieu de deux, avec un tracé alternatif. Les descendeurs se mesureront le vendredi 5. Le super-G et le géant suivront respectivement samedi 6 et dimanche 7.

La FIS a toutefois précisé qu'en cas de chute de neige suffisante ces prochains jours, elle pourrait revenir à l'ancien programme qui prévoyait une première descente le jeudi 4, et ce sur le tracé complet.

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

