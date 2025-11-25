La FIS a modifié le programme des épreuves de Coupe du monde messieurs prévues la semaine prochaine à Beaver Creek.

La FIS a modifié le programme des épreuves à Beaver Creek (ici Franjo von Allmen l’an dernier). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il n'y aura ainsi qu'une descente au lieu de deux, avec un tracé alternatif. Les descendeurs se mesureront le vendredi 5. Le super-G et le géant suivront respectivement samedi 6 et dimanche 7.

La FIS a toutefois précisé qu'en cas de chute de neige suffisante ces prochains jours, elle pourrait revenir à l'ancien programme qui prévoyait une première descente le jeudi 4, et ce sur le tracé complet.