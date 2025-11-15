  1. Clients Privés
Levi Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium

ATS

15.11.2025 - 13:54

Mikaela Shiffrin a cueilli samedi son 102e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom de Levi. L'Américaine a déclassé la concurrence pour s'imposer une 65e fois dans sa discipline fétiche. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a terminé 8e.

Mikaela Shiffrin remporte son 102e succès en Coupe du monde.
Mikaela Shiffrin remporte son 102e succès en Coupe du monde.
AP

Keystone-SDA

15.11.2025, 13:54

15.11.2025, 14:39

En tête avec 1''08 d'avance sur Lara Colturi à l'issue du premier parcours, Mikaela Shiffrin s'est également montrée la plus rapide sur la seconde manche pour devancer l'Albanaise (2e) de 1''66. Troisième, l'Allemande Emma Aicher a concédé 2''59 pour cueillir son premier podium dans la spécialité.

C'est la neuvième fois déjà que Mikaela Shiffrin s'impose en slalom à Levi, où elle n'a manqué que trois fois le podium en 17 courses disputées. Seule sa compatriote Lindsey Vonn a triomphé plus souvent sur une même piste dans une seule discipline (14 succès en descente à Lake Louise).

Septième après la manche initiale à égalité avec Emma Aicher, Wendy Holdener n'a en revanche pas signé d'exploit sur un second parcours pourtant tracé par son entraîneur Jörg Roten. La Schwytzoise, qui compte quatre podiums à Levi, a perdu au final 3''06 sur une Mikaela Shiffrin vraiment intouchable samedi.

Rast pas à son meilleur niveau

La championne du monde 2025 Camille Rast doit, elle, se contenter du 15e rang (à 3''51). La Valaisanne, toujours gênée par des douleurs à la hanche, a surtout concédé du temps sur les parties les plus «plates». Point positif, elle s'est montrée la plus rapide dans le mur sur le second parcours.

Mélanie Meillard, pourtant mieux classée (12e) que Camille Rast (18e) après la manche initiale, a manqué son affaire pour sa première course de la saison. La skieuse d'Hérémence, 7e en 2024 à Levi, a reculé à la 22e place finale. Une contre-performance pour celle qui avait obtenu huit top 10 en dix slaloms l'hiver dernier.

Les sept autres Suissesses en lice n'ont pas passé le «cut» de la première manche. Les conditions étaient pourtant idéales pour les 84 partantes, comme l'ont prouvé Zita Toth (dossard 60, 25e) et Rosa Pohjolainen (dossard 65, 28e). La skieuse de Le Neuveville Amélie Klopfenstein, 36e avec le no 64, a manqué le top 30 pour 0''41.

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

Levi. Première manche mitigée pour les Suissesses, Shiffrin reste intouchable

LeviPremière manche mitigée pour les Suissesses, Shiffrin reste intouchable

Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium