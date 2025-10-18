Ski alpin : des changements à Sölden qui font grincer des dents

Les 25 et 26 octobre prochain, le coup d’envoi de la nouvelle saison de ski alpin sera donné à Sölden, avec les traditionnels géants. A cette occasion, les stars du Cirque blanc doivent s'attendre à certains changements.

Manuel Feller critique les bosses artificielles de Sölden. KEYSTONE

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Il y a trois semaines, le directeur de course Markus Waldner avait expliqué que la pente raide de Sölden devenait chaque année plus abrupte en raison du mouvement du glacier du Rettenbach. Ainsi, il a révélé à la chaîne autrichienne «ORF» que des modifications seraient apportées au parcours.

«Comme nous avons beaucoup de neige cette année, nous allons ajouter deux bosses vers l'arrivée, où le parcours était très plat et plutôt ennuyeux, car les skieurs ne faisaient que du ski accroupi. Cela permettra d'ajouter un peu d'action à cet endroit», a détaillé Waldner.

Manuel Feller, star du ski autrichien, s'est montré peu enthousiaste face à ces nouveautés lors d'un entretien accordé à «ORF» : «Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire d'ajouter un tel obstacle à 3’000 mètres, juste avant l'arrivée, lors de la première course».

L'Autrichien de 33 ans s’inquiète également pour la sécurité : «Cela comporte un certain risque, surtout lors de la deuxième manche.» Mais Feller n'en fait pas pour autant toute une histoire : «Je ne suis pas le plus grand fan de cette nouveauté, mais c'est la même chose pour tout le monde et nous essayons de nous y adapter.»

Pour les spectateurs également, tout ne sera pas comme avant. Afin d'offrir aux fans une meilleure vue sur les athlètes, l’aire d'arrivée sera abaissée.

Les Suisses pour une revanche ?

L’hiver dernier, la délégation suisse avait dominé le Cirque blanc de la tête et des épaules. Pourtant, tout ne s’était pas passé comme prévu en ouverture de saison à Sölden.

Pour mémoire, Lara Gut-Behrami et Loïc Meillard avaient dû renoncer à prendre le départ, tandis que Marco Odermatt avait été éliminé après seulement 40 secondes de course lors de la première manche. Gino Caviezel, neuvième, avait été le meilleur Helvète chez les hommes et Camille Rast, douzième, la meilleure chez les femmes.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

