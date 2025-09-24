  1. Clients Privés
Grabuge en biathlon Une star française envoyée au tribunal par sa coéquipière

Nicolas Larchevêque

24.9.2025

La biathlète Julia Simon, Française la plus titrée de l'histoire des championnats du monde, va être jugée pour vol et escroquerie dans une affaire de vol de cartes bancaires, a annoncé mercredi le parquet d'Albertville, dans les Alpes françaises.

Justine Braisaz-Bouchet (à gauche, ici à Lenzerheide) accuse sa compatriote Julia Simon (à droite) de fraude.
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.09.2025, 16:58

24.09.2025, 20:05

L'audience se tiendra le 24 octobre, a indiqué le procureur de la République Benoît Bachelet. La biathlète de 28 ans, qui conteste les faits, comparaîtra pour vol est escroquerie.

Elle était visée par deux plaintes déposées en décembre 2022 et mai 2023 pour fraude, par un membre du staff de l'équipe de France et par une de ses partenaires en club et en sélection, Justine Braisaz-Bouchet.

«J'ai fait l'autruche». Le biathlon français agité par une affaire de fraude

«J'ai fait l'autruche»Le biathlon français agité par une affaire de fraude

Julia Simon est accusée d'avoir utilisé leurs cartes bancaires pour des achats sur internet d'un montant de «2.300 euros environ», d'après l'avocat de la biathlète.

La championne, native d'Albertville, a de son côté porté plainte contre X pour usurpation d'identité.

Les faits se seraient produits lors d'un stage à l'été 2022 en Norvège.

Biathlon. Julia Simon ressort libre après sa garde à vue pour escroquerie bancaire

BiathlonJulia Simon ressort libre après sa garde à vue pour escroquerie bancaire

«Il y a des achats qui ont été faits par carte bleue avec mon nom dessus, mais aujourd'hui, je suis aussi victime de cette situation. Mon nom a été utilisé à mon insu», avait déclaré Julia Simon, dans un entretien au quotidien régional Le Dauphiné Libéré en août 2023.

En novembre 2023, après la révélation de cette affaire dans les médias, elle s'était dite «émoussée mentalement» en raison de la «pression» et d'un «été compliqué».

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon fait partie de l'équipe tricolore pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan-Cortina. Elle a toutefois été victime fin mai d'une entorse qui a chamboulé son programme à moins d'un an des JO.

Elle avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse) : médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.

