Slalom de Levi Une victoire historique pour Braathen, les Helvètes font la moue

Gregoire Galley

16.11.2025

Les Suisses sont passés à côté du premier slalom de l'hiver à Levi, chez les dames et surtout chez les messieurs. Wendy Holdener (8e) a sauvé l'honneur helvétique samedi, alors que seul Loïc Meillard (14e) s'est classé dans le top 20 dimanche. L'heure sera à la révolte à Gurgl le week-end prochain.

Keystone-ATS

16.11.2025, 13:55

16.11.2025, 15:32

Pour les messieurs, cet échec collectif fait date: les Suisses avaient placé au moins un des leurs dans le top 10 à l'occasion des... 32 précédents slaloms disputés en Coupe du monde ! Le dernier couac du genre remontait au 20 mars 2022 à Courchevel, où le meilleur Suisse - Loïc Meillard - avait dû se contenter du 12e rang.

A Levi, la déception fut surtout grande pour les deux champions du monde en titre de la discipline, Loïc Meillard et Camille Rast, respectivement 14e et 15e. La Valaisanne a toutefois des circonstances atténuantes, elle qui souffre toujours de la hanche depuis sa chute de Sestrières à la mi-février.

Pour Loïc Meillard, la pilule est plus dure à avaler. Le skieur d'Hérémence avait fini dans le top 5 à l'occasion de 13 des 15 derniers slaloms disputés au plus haut niveau, Mondiaux 2025 inclus. Et les deux exceptions étaient deux éliminations, en janvier dernier à Adelboden et à Kitzbühel.

Levi. Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium

LeviUne Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium

Nef et Yule hors du top 20

Certes, la peu exigeante piste Levi Black ne lui permet pas de faire la différence grâce à ses qualités techniques. N'empêche que Loïc Meillard restait sur un podium en Laponie, où il avait pris la 3e place l'an dernier. Et qu'il avait soif de revanche après sa modeste 14e place dans le géant d'ouverture de Sölden.

Ses coéquipiers n'ont pas su faire oublier sa contre-performance dimanche. Tanguy Nef, brillant 5e un an plus tôt en Finlande, a terminé 21e, perdant sept places à l'issue d'une seconde manche dans laquelle il a commis une faute rédhibitoire dans le mur. Daniel Yule s'est classé juste derrière le Genevois.

Les quatre autres Suisses engagés en Laponie n'ont même pas disputé la deuxième manche. Ramon Zenhäusern (41e) a échoué à 0''46 du top 30, alors que Luca Aerni (53e) et le jeune papa Marc Rochat (54e) ont manqué plus nettement le coche. Porteur du dossard 64, Matthias Iten n'a pas rallié l'arrivée le matin.

Un podium historique

Dimanche, la victoire est revenue à Lucas Pinheiro Braathen. En tête après la première manche, il a maîtrisé ses nerfs sur le second tracé pour cueillir son sixième succès à ce niveau, le premier depuis janvier 2023 et le premier depuis qu'il défend les couleurs brésiliennes. Il a devancé de 0''31 le Français Clément Noël (2e).

Troisième à 0''57, le Finlandais Eduard Hallberg (22 ans) a également vécu une journée historique. Il offre à son pays son premier podium depuis janvier 2013 (Tanja Poutiainen 2e du slalom de Flachau), et le premier chez les messieurs depuis décembre 2007 et la victoire de Kalle Palander en géant à Alta Badia.

Archive sur le ski alpin

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

En conférence de presse à Dübendorf, Loïc Meillard s’est livré avant cette saison olympique. Le Valaisan sait qu’il sera attendu en Italie.

01.10.2025

