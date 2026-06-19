Urs Lehmann assurera dès le 1er juillet les fonctions de secrétaire général de la Fédération Internationale de Ski (FIS) à titre intérimaire. Son mandat court jusqu’au 31 mars 2027.

La FIS confie son secrétariat général à Urs Lehmann (à droite) par intérim. KEYSTONE

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L'intérim du Bernois doit permettre à la FIS de préparer la succession de Michel Vion, l’ancien secrétaire général, dans les meilleures conditions. Le Français a annoncé son départ lors du récent congrès de la FIS à Belgrade. La nomination d’Urs Lehmann a été ratifiée à la fois par le nouveau président de la FIS Alexander Ospelt et par le Conseil de l’instance.