  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Urs Lehmann nommé secrétaire général intérimaire de la FIS

ATS

19.6.2026 - 17:01

Urs Lehmann assurera dès le 1er juillet les fonctions de secrétaire général de la Fédération Internationale de Ski (FIS) à titre intérimaire. Son mandat court jusqu’au 31 mars 2027.

La FIS confie son secrétariat général à Urs Lehmann (à droite) par intérim.
La FIS confie son secrétariat général à Urs Lehmann (à droite) par intérim.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 17:01

L'intérim du Bernois doit permettre à la FIS de préparer la succession de Michel Vion, l’ancien secrétaire général, dans les meilleures conditions. Le Français a annoncé son départ lors du récent congrès de la FIS à Belgrade. La nomination d’Urs Lehmann a été ratifiée à la fois par le nouveau président de la FIS Alexander Ospelt et par le Conseil de l’instance.

Les plus lus

«Personne n’est venu» : le récit glaçant du «miraculé» de l’Everest
Donald Trump raille Giorgia Meloni et provoque un malaise
Un joueur raconte le drame qui le hante : «Ma sœur ne s'est jamais réveillée»
De violents orages pourraient toucher la Suisse en fin de journée
Manzambi rayonne, Xhaka règle ses comptes et la Nati souffle
Comme le bar fait payer l'eau du robinet, un habitué renverse la situation