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JO 2030 Val d’Isère désignée pour accueillir le ski alpin 

ATS

19.6.2026 - 19:29

La station savoyarde de Val d'Isère l'a emporté face à Méribel dans la bataille pour organiser des épreuves de ski alpin aux JO-2030. Il s'agissait du dernier gros point à trancher pour finaliser la carte des sites olympiques et paralympiques.

Val d’Isère retenue pour les JO-2030 au détriment de Méribel.
Val d’Isère retenue pour les JO-2030 au détriment de Méribel.
AP

Keystone-SDA

19.06.2026, 19:29

Les parties prenantes des Alpes 2030, réunies vendredi en bureau exécutif, ont décidé d'arbitrer en faveur de Val d'Isère (Savoie), a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Depuis la phase de candidature de la France à ces Jeux d'hiver, Val d'Isère et Méribel avaient tour à tour disparu puis réapparu sur les plans.

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