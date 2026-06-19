La station savoyarde de Val d'Isère l'a emporté face à Méribel dans la bataille pour organiser des épreuves de ski alpin aux JO-2030. Il s'agissait du dernier gros point à trancher pour finaliser la carte des sites olympiques et paralympiques.

Val d’Isère retenue pour les JO-2030 au détriment de Méribel. AP

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Les parties prenantes des Alpes 2030, réunies vendredi en bureau exécutif, ont décidé d'arbitrer en faveur de Val d'Isère (Savoie), a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Depuis la phase de candidature de la France à ces Jeux d'hiver, Val d'Isère et Méribel avaient tour à tour disparu puis réapparu sur les plans.