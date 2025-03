Vers un triomphe total de Marco Odermatt et Federica Brignone ?

L'Italienne Federica Brignone et le Suisse Marco Odermatt, déjà assurés de remporter le classement général de la Coupe du monde de ski alpin, peuvent viser un triomphe en chassant plusieurs petits globes lors des finales de samedi à jeudi à Sun Valley (Idaho, Etats-Unis).

Marco Odermatt peut poursuivre sa collection de globes à Sun Valley. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Brignone a du boulot

Si d'après les mathématiques son succès n'est pas assuré, l'Italienne Federica Brignone va bien remporter une deuxième fois le classement général de la Coupe du monde, après 2020. öa championne du monde de géant compte 382 points d'avance sur la vainqueur sortante Lara Gut-Behrami, qui ne s'aligne pas en slalom et ne peut donc marquer que 300 points lors des finales.

Le suspense reste en revanche entier pour les «petits globes» de chaque spécialité, et la polyvalente italienne est en course pour trois autres récompenses, elle qui a déjà gagné le petit globe du géant en 2020 et du super-G en 2022.

Elle mène le classement de la descente 16 points devant l'Autrichienne Cornelia Hütter et 34 points devant sa compatriote Sofia Goggia. La bataille sera serrée entre elle et Gut-Behrami, devancée de 5 points, pour le trophée en super-G. Enfin, Brignone compte 20 points de retard sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson en géant.

Odermatt, le collectionneur

Le Suisse, désormais quadruple vainqueur du classement général, est tout près de réussir le même «triplé» que la saison passée, où il s'était emparé des trophées de la descente, du super-G (aussi en 2023) et du géant (également en 2022 et 2023).

Déjà assuré d'être récompensé en super-G et en géant, Odermatt possède une bonne marge en descente avec 83 points d'avance sur son compatriote Franjo Von Allmen.

Slaloms à suspense

Quatre skieuses peuvent encore prétendre au globe de slalom. La jeune Croate Zrinka Ljutic possède 31 points d'avance sur la Suissesse Camille Rast, 41 sur l'Autrichienne Katharina Liensberger, déjà récompensée en 2021, et 96 sur une autre Suissesse, Wendy Holdener.

Chez les hommes le Norvégien Henrik Kristoffersen ambitionne un 4e trophée en slalom, avec un matelas de 47 points sur le champion du monde suisse Loïc Meillard. Le Français Clément Noël, 86 points derrière Kristoffersen, aura besoin d'une victoire et d'importants faux pas de ses opposants (Kristoffersen au mieux 16e, Meillard au mieux 3e).

Vedettes américaines

Si elles ne visent aucun trophée, Mikaela Shiffrin et surtout Lindsey Vonn seront les deux grandes vedettes des finales sur le sol américain.

Shiffrin a su se relancer après une grave blessure à l'abdomen fin novembre pour devenir la première à franchir la barre des 100 victoires en Coupe du monde le mois dernier. Lindsey Vonn, revenue à 40 ans sur le circuit cette saison près de six ans après avoir pris sa retraite, va disputer sa première course de Coupe du monde aux Etats-Unis depuis son retour.