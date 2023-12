Vilaine blessure : Marco Schwarz termine sa course dans les filets

La saison 2023/2024 de la Coupe du monde de ski alpin a sans doute vécu un tournant lors de la descente de Bormio remportée jeudi par le Français Cyprien Sarrazin, avec la blessure du leader du classement général, l'Autrichien Marco Schwarz.

Marco Schwarz a été évacué par un hélicoptère. ats

Dans sa quête pour décrocher le gros globe de cristal, le skieur de 28 ans, grand rival du double tenant du titre, le Suisse Marco Odermatt, avait décidé de disputer toutes les courses cette saison.

Le Carinthien n'avait pas enfilé de dossard à Bormio depuis 2012, à l'époque pour une course nationale de jeunes, et il n'a pas été payé en retour de sa prise de risques.

Car, sur la piste si exigeante du Stelvio, Schwarz, qui a subi une torsion au niveau du genou droit, a terminé sa descente à mi-parcours dans les filets où il est resté immobilisé pendant plusieurs minutes.

Aidé par les secours, il a ensuite été vu en train de boiter sans prendre appui sur sa jambe droite avant d'être hélitreuillé et évacué en hélicoptère vers un hôpital.

Vainqueur la semaine dernière du slalom nocturne à Madonna di Campiglio, l'Autrichien était arrivé à Bormio avec huit points d'avance au classement général sur Odermatt, qui a terminé 2e jeudi pour reprendre la tête.

«Une course parfaite»

A moins d'une bonne surprise dans le diagnostic du corps médical, leur duel au sommet, qui promettait d'animer la saison jusqu'au bout, risque donc de tourner court.

Cyprien Sarrazin a lui créé la surprise en décrochant la première victoire d'un skieur français dans une descente de Coupe du monde depuis huit ans. Il a devancé Odermatt de neuf centièmes et le Canadien Cameron Alexander d'une minute 23 centièmes.

A 29 ans, Sarrazin succède donc à son compatriote Adrien Théaux, qui s'était imposé en descente, également en Italie, dans la station voisine de Santa Caterina le 29 décembre 2015. «J'ai enfin réalisé une course parfaite», a-t-il expliqué au micro d'Eurosport. «Quand j'ai passé la ligne je me suis dit +tu as fait ton job!+».

Contraint de s'engager à fond pour lui disputer la victoire, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, double tenant du petit globe de la descente, a heurté un caillou avec son ski gauche et a abandonné après un bon départ. L'Italien Dominik Paris a également raté sa course et a fini dans les tréfonds du classement.

Peut-être débarrassé de son seul rival crédible, Odermatt aura l'occasion de creuser l'écart sur la concurrence vendredi toujours à Bormio avec un super-G pour terminer l'année 2023.