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«Ma carrière continue» Vincent Kriechmayr rempile pour une année supplémentaire

ATS

8.5.2026 - 15:43

Vincent Kriechmayr a pris sa décision concernant son avenir sportif. L'Autrichien de 34 ans prolonge sa carrière d'une saison, a-t-il annoncé à la chaîne LT1.

Vincent Kriechmayr ne range pas encore ses lattes.
Vincent Kriechmayr ne range pas encore ses lattes.
AP

Keystone-SDA

08.05.2026, 15:43

08.05.2026, 15:55

«Ma carrière continue. Je souhaite la prolonger d'une saison, durant laquelle je donnerai encore une fois tout ce que j'ai», a déclaré le vice-champion olympique 2026 du combiné par équipe et double champion du monde 2021 (descente et super-G).

La saison dernière, Vincent Kriechmayr avait remporté ses 19e et 20e victoires en Coupe du monde mais était une nouvelle fois reparti les mains vides lors des épreuves individuelles des Jeux olympiques. Il tentera de décrocher en février 2027 à Crans-Montana une nouvelle médaille mondiale, lui qui en affiche cinq à son palmarès.

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