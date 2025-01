Michael Vogt a manqué de très peu le podium en bob à quatre à St-Moritz. Il ne lui a en effet manqué qu'un centième pour monter sur la boîte.

Keystone-SDA, ATS ATS

La victoire a souri à l'Allemand Francesco Friedrich, qui a devancé son compatriote Johannes Lochner et le Britannique Brad Hall. Timo Rohner (6e) et Cédric Follador (9e) ont complété le bon résultat d'ensemble des Suisses.

En bob à deux dames, les duos Melanie Hasler/Mara Morell et Debora Annen ont pris les 6e et 7e rangs. Elles ont été précédées par trois bobs allemands et deux américains.