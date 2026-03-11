Voici où en sont les espoirs d’un retour de Lara Gut-Behrami

La carrière de Lara Gut-Behrami est-elle terminée ou la Tessinoise reviendra-t-elle un jour sur les pistes de Coupe du monde de ski alpin ? Le directeur alpin chez Swiss-Ski, Hans Flatscher, a fait le point sur sa rééducation.

Il y a environ trois mois et demi, le rêve d'une nouvelle participation de Lara Gut-Behrami aux Jeux olympiques s'est brusquement effondré. Une déchirure du ligament croisé, du ligament interne et du ménisque met prématurément fin à la saison d’adieu de la Tessinoise. Depuis, une grande question se pose : «LGB» va-t-elle maintenir son plan de retraite ou reviendra-t-elle une dernière fois en Coupe du monde l'hiver prochain ?

Depuis sa chute à l'entraînement à Copper Mountain, la skieuse de 34 ans s’est faite discrète. Contrairement à une Lindsey Vonn, par exemple, Gut-Behrami ne donne aucune nouvelle sur les réseaux sociaux, ses comptes étant désactivés depuis plusieurs années. Même sur demande, la double lauréate du gros Globe de cristal ne fait aucune communication.

Sa rééducation se déroule comme prévu

Les seules informations disponibles concernant la championne de Comano parviennent du directeur alpin, Hans Flatscher. «Lara est à fond dans sa rééducation. Elle fait tout à 100%, de manière très intensive», a-t-il ainsi récemment expliqué au «Blick». Gut-Behrami respecte son programme de rééducation à Lugano et aucune complication n'est survenue jusqu'à présent. Elle travaille avec la même physiothérapeute qui s'était occupée d'elle lors de ses précédentes blessures.

Flatscher estime que Lara Gut-Behrami n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Elle ne devrait se prononcer que lorsqu'elle sera à nouveau sur les skis. «Je suis optimiste tant que Lara ne dit pas que c’est fini», a précisé le patron de l’alpin. Avant d’ajouter : «Lara est devenue si forte que parce qu'elle fait tout de manière extrêmement intense. Je serais heureux qu'elle fasse son retour. Mais cela reste sa décision.»

