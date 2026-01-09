  1. Clients Privés
Marc Rochat «Voir partir ces enfants de cette manière, c’est bouleversant»

Grégoire Galley, à Adelboden

9.1.2026

Vendredi lors de la journée de deuil national décrétée suite au tragique incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, les slalomeurs suisses sont revenus sur ce drame. Retour sur une conférence de presse pas comme les autres.

Marc Rochat a tissé un lien particulier avec la station de Crans-Montana.
Marc Rochat a tissé un lien particulier avec la station de Crans-Montana.
ats

Grégoire Galley, à Adelboden

09.01.2026, 18:37

Vendredi, devant les médias, Daniel Yule et Cie ont évoqué avec émotion la tragédie de Crans-Montana. Comme tout le monde, ils ont été durement affectés par l’incendie du bar Le Constellation qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du Nouvel an.

Marc Rochat a été particulièrement touché par cette tragédie puisqu'il a passé une grande partie de sa jeunesse dans la station du Haut-Plateau où ses parents possédaient une maison de vacances. Le Lausannois connaissait aussi bien le bar Le Constellation, où il avait fêté plusieurs Nouvel an. «Plus jeune, je me sentais très bien dans cet établissement», confiait-il à nos confrères du «Blick» cette semaine. Le skieur de 33 ans a même bu un thé avec son épouse dans la véranda du bar la veille de l’incendie dévastateur.

Devenu père au mois de mai, Rochat a par ailleurs vécu cette catastrophe différemment. «Je ne connaissais pas personnellement une victime mais voir partir ces enfants de cette manière, c’est bouleversant», a-t-il confié avec émotion aux journalistes présents à Adelboden vendredi. Avant d’ajouter : «Ces événements font relativiser certaines choses de la vie et on se dit qu’on a de la chance d’être encore là.»

Tragédie de Crans-Montana. «Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» la veille du drame

Tragédie de Crans-Montana«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» la veille du drame

Catastrophe

Même son de cloche chez Daniel Yule, qui estime qu’il faut profiter du moment présent : «On doit se dire qu’on a la chance d’être en vie et de pouvoir pratiquer notre passion. Cela nous encourage à nous battre encore plus.» Le skieur de La Fouly a aussi tenu à apporter son soutien à toutes les personnes touchées par cette catastrophe.

En conférence de presse la vieille, Marco Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont également exprimé une pensée pour les victimes et leurs proches. «Par nos performances et les émotions que nous pouvons transmettre aux gens, nous voulons contribuer à leur redonner un peu le sourire», a notamment indiqué le Nidwaldien. 

La renaissance de Luca Aerni. «Ça montre que ça vaut la peine de ne jamais abandonner»

La renaissance de Luca Aerni«Ça montre que ça vaut la peine de ne jamais abandonner»

Archive sur Adelboden

Slalom d’Adelboden : pas de podium mais un beau tir groupé suisse

Slalom d’Adelboden : pas de podium mais un beau tir groupé suisse

Le public d'Adelboden n'a pas eu autant l'occasion de vibrer dimanche que samedi à l'occasion de la démonstration de Marco Odermatt en géant. Marc Rochat a néanmoins décroché une belle 5e place dans un slalom gagné par l'Autrichien Manuel Feller.

07.01.2024

