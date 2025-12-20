Von Allmen et Odermatt frappent un grand coup et signent un doublé suisse !

Les descendeurs suisses ont une nouvelle fois frappé fort samedi à Val Gardena, signant comme jeudi un doublé. Battu par Marco Odermatt pour 15 centièmes 48 heures plus tôt, Franjo von Allmen a pris sa revanche en s'imposant avec 0''30 d'avance sur le Nidwaldien, deuxième de cette troisième descente de la saison.

Keystone-SDA ATS

Les deux hommes ont joué les funambules sur la Saslong, compensant quelques imprécisions par un engagement de tous les instants et leur capacité à toujours laisser aller les skis. Premier à s'élancer avec son dossard 6, Marco Odermatt a pris les commandes en 1'58''97 avec une marge de 0''82 sur le Zurichois Niels Hintermann (7e au final).

Le Nidwaldien, privé d'un 51e succès en Coupe du monde par le Tchèque Jan Zabystran vendredi dans un super-G où les dossards élevés étaient avantagés, n'a cette fois-ci pas eu le temps de se réjouir. Mais il saura se contenter de ce 96e podium en Coupe du monde, qui lui offre un matelas de 463 points au général sur son dauphin Henrik Kristoffersen.

Grâce à son ange gardien

Septième partant, Franjo von Allmen a réalisé une démonstration pour aller chercher sa quatrième victoire en Coupe du monde. Le «chien fou» bernois, qui triomphe pour la troisième fois dans la discipline-reine sur le Cirque blanc (la quatrième si l'on tient compte de son titre mondial de 2025), a ainsi réagi de la plus belle des manières après sa chute de la veille.

«J'ai eu un bon ange gardien», avait-il glissé vendredi au micro de SRF, alors qu'il avait totalement manqué un saut. «J'ai relativement peu de mal à oublier rapidement des incidents comme ma chute de vendredi. J'ai encore raté un saut, mais cette fois-ci, j'ai réussi à bien rattraper le coup», a-t-il analysé samedi.

«Pour le reste, à l'exception du premier Ciaslat, j'ai bien réussi à maintenir mon rythme. Mais je ne pensais pas pouvoir me hisser tout en haut du classement», a lâché le Bernois de 24 ans, dont les deux premiers succès en Coupe du monde de descente avaient été obtenus en début d'année 2025 à Crans-Montana et Kvitfjell.

«Franjo et moi avons quasiment skié dans une catégorie à part», a reconnu Marco Odermatt, également au micro de SRF. «J'ai maîtrisé 90 % du parcours. Je n'ai pas parfaitement négocié la section que je maîtrise pourtant souvent très bien. L'entrée du Ciaslat n'était pas celle que je souhaitais», a lâché le patron du ski alpin masculin.

«J'y suis entré très bas, ce qui fait perdre de la vitesse et allonge la distance», a-t-il poursuivi, soulignant par ailleurs avoir «remarqué qu'une boucle de ma chaussure était ouverte. Mais je ne sais pas non plus où cela s'est produit. Peut-être l'ai-je ouverte avec ma main lors d'un saut.»

Monney chute

L'espoir zurichois Alessio Miggiano, 42e partant, a quant à lui pleinement profité d'une luminosité parfaite pour décrocher une superbe 5e place (à 1''04) pour son septième départ à ce niveau. Il a fait mieux que Justin Murisier, dont le pari n'a pas payé: puni pour avoir zappé la cérémonie de remise des dossards et contraint de partir avec le dossard 45, le Valaisan s'est classé 16e.

Alexis Monney a pour sa part chuté sans dommage apparent après 90 secondes de course, après avoir manqué totalement le passage d'une bosse. Peut-être à bout de forces pour sa troisième course en trois jours, le 3e de la descente des Mondiaux 2025 s'était déjà fait quelques frayeurs sur un saut.

Note Synthèse Métadonnées Storytype:SynthèseGenre:DépêcheLieu:Europe/Italie/Val GardenaSorti le:20.12.2025, 14:17Channel:Sport, Ski alpin, Divers, Coupe du mondeDesk:sigPriorité:Prio 3Nombre de caractères:3445Durée de vie:courteAuteur/Auteure:gmaTermin ID:AYM-029