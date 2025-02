Place à la discipline reine du ski ! Entre les Italiennes Sofia Goggia et Federica Brignone ou encore la Suissesse Lara Gut-Behrami, les prétendantes au titre mondial seront nombreuses samedi pour la descente des Championnats du monde de ski à Saalbach en Autriche.

Lindsey Vonn sera bien au départ de la descente des Mondiaux samedi. KEYSTONE

AFP Clara Francey

La tenante du titre: Jasmine Flury

Le 11 février 2023, la Suissesse Jasmine Flury créait une immense surprise en devenant à 29 ans championne du monde de descente à Méribel, alors que la grande favorite, l'Italienne Sofia Goggia, enfourchait une porte.

La nouvelle championne du monde n'avait jamais obtenu de médaille internationale et n'était montée que sur deux podiums de Coupe du monde (une victoire en super-G en 2017, une deuxième place en descente en 2022) en neuf ans de carrière.

Mais la skieuse des Grisons ne pourra pas défendre son titre samedi à Saalbach, pas encore remise d'une blessure au genou datant d'il y a plus d'un an.

«En tant que tenante du titre, je ne peux pas me contenter de prendre le départ», a-t-elle expliqué sur Instagram en officialisant son forfait, s'estimant pas assez en forme pour jouer avec les meilleures. «Si j'avais pris le départ, il fallait que je sois compétitive».

La favorite: Sofia Goggia

Déjà grande favorite il y a deux ans à Méribel, l'Italienne Sofia Goggia passait complètement à côté de la descente. Skiant à l'envers, la championne olympique de 2018 avait été incapable de créer les écarts habituels et avait fini par être disqualifiée pour avoir enfourché une porte.

Un an tout juste après sa grave blessure (double fracture tibia-malléole de la jambe droite) qui a mis un terme à sa saison 2023-24, Goggia peut prendre sa revanche samedi, après qu'elle a bien démarré ses Mondiaux à Saalbach en prenant la cinquième place du super-G jeudi.

«J'en étais déjà consciente avant la course mais ce super-G me confirme que je skie bien», a expliqué Goggia, cinq podiums dont deux victoires en Coupe du monde cet hiver. «C'est ce que j'en retiens avant la descente», a ajouté la skieuse, quadruple vainqueur du globe de la descente (2018, 2021, 2022, 2023).

L'Italienne, qui a toutefois chuté, visiblement sans gravité, lors de l'entrainement vendredi, devra aussi se méfier de sa compatriote Federica Brignone ou encore de la Suissesse Lara Gut-Behrami et même de l'Autrichienne Stephanie Venier, en pleine confiance après sa victoire jeudi en super-G.

Stephanie Venier titrée en super-G, déception pour Lara Gut-Behrami L'Autrichienne Stephanie Venier a été sacrée championne du monde de super-G jeudi à Saalbach, en Autriche, décrochant ainsi son premier titre mondial à 31 ans. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami n'a pris que la 8e place. 06.02.2025

La reine: Lindsey Vonn

A 40 ans et après six années de retraite, la «Speed Queen» américaine Lindsey Vonn a retrouvé jeudi les Championnats du monde de ski, vingt ans après sa première participation.

Si tout ne s'est pas passé comme prévu (elle a heurté une porte et a abandonné le super-G), elle a l'occasion de prendre une revanche samedi en descente, sa discipline de prédilection où elle s'est imposée 43 fois en Coupe du monde (un record absolu) dans sa première carrière.

Malgré un bras droit un peu douloureux et un petit rhume, Vonn a affirmé qu'elle serait bien au départ samedi : «je n'ai pas attendu six ans pour rester au lit parce que je suis malade», a-t-elle balayé. «Je vais y aller et je vais m'amuser.»