Entraîneur de Wendy Holdener depuis deux ans, le Valaisan Jörg Roten quitte Swiss-Ski pour devenir chef de course chez Stöckli, laissant la fédération dans l'embarras.

Wendy Holdener perd son entraîneur principal. Après deux ans de collaboration, Jörg Roten tourne le dos à la spécialiste des épreuves techniques pour rejoindre Stöckli, où il succédera à Marc Gisin, qui a annoncé son départ de manière inattendue.

Le Valaisan fait partie des entraîneurs les plus expérimentés du circuit de Coupe du monde. Avant Holdener, il avait déjà travaillé notamment avec Daniel Albrecht, Carlo Janka ou encore Henrik Kristoffersen.

«J'ai annoncé à Wendy il y a un mois que j'arrêtais avec elle. La discussion s'est bien passée. Elle est heureuse pour moi», explique Roten au sujet de sa séparation avec Holdener. Il ne se fait toutefois aucun souci pour l'avenir de la Schwytzoise de 32 ans : «J'ai rarement vu une athlète aussi professionnelle et motivée que Wendy. Elle a tout ce qu'il faut pour fêter de grands succès.»

Camille Rast également à la recherche d'un coach

«Le départ de Yoyo fait mal. Il travaille de manière directe et précise. On ne remplace pas quelqu'un comme lui facilement», regrette l'entraîneur en chef de l'équipe de Suisse féminine Beat Tschuor.

Le départ de Roten met également Swiss-Ski sous pression. Car en plus de Holdener, Camille Rast doit elle aussi trouver un nouvel entraîneur, après que son coach Denis Wicki a officié pour la dernière fois à ses côtés lors du slalom olympique.

La recherche de remplaçants est en cours et la fédération espère avoir trouvé des solutions d'ici avril. Selon le «Blick», une solution interne est considérée comme probable, par exemple Christian Brill, qui accompagne Holdener depuis des années comme préparateur physique.

