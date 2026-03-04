  1. Clients Privés
«Ce départ fait mal» Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup

Clara Francey

4.3.2026

Entraîneur de Wendy Holdener depuis deux ans, le Valaisan Jörg Roten quitte Swiss-Ski pour devenir chef de course chez Stöckli, laissant la fédération dans l'embarras.

Wendy Holdener se retrouve sans entraîneur pour l'hiver prochain.
Wendy Holdener se retrouve sans entraîneur pour l'hiver prochain.
KEYSTONE

Luca Betschart

04.03.2026, 15:20

04.03.2026, 15:36

Wendy Holdener perd son entraîneur principal. Après deux ans de collaboration, Jörg Roten tourne le dos à la spécialiste des épreuves techniques pour rejoindre Stöckli, où il succédera à Marc Gisin, qui a annoncé son départ de manière inattendue.

Le Valaisan fait partie des entraîneurs les plus expérimentés du circuit de Coupe du monde. Avant Holdener, il avait déjà travaillé notamment avec Daniel Albrecht, Carlo Janka ou encore Henrik Kristoffersen.

«J'ai annoncé à Wendy il y a un mois que j'arrêtais avec elle. La discussion s'est bien passée. Elle est heureuse pour moi», explique Roten au sujet de sa séparation avec Holdener. Il ne se fait toutefois aucun souci pour l'avenir de la Schwytzoise de 32 ans : «J'ai rarement vu une athlète aussi professionnelle et motivée que Wendy. Elle a tout ce qu'il faut pour fêter de grands succès.»

Après les larmes des JO. Un «petit rayon de soleil» redonne le sourire à Wendy Holdener

Après les larmes des JOUn «petit rayon de soleil» redonne le sourire à Wendy Holdener

Camille Rast également à la recherche d'un coach

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

«Le départ de Yoyo fait mal. Il travaille de manière directe et précise. On ne remplace pas quelqu'un comme lui facilement», regrette l'entraîneur en chef de l'équipe de Suisse féminine Beat Tschuor.

Le départ de Roten met également Swiss-Ski sous pression. Car en plus de Holdener, Camille Rast doit elle aussi trouver un nouvel entraîneur, après que son coach Denis Wicki a officié pour la dernière fois à ses côtés lors du slalom olympique.

JO 2026 - Ski alpin. «Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast

JO 2026 - Ski alpin«Je la voulais tellement pour lui» - Une médaille pleine d’émotion pour Camille Rast

La recherche de remplaçants est en cours et la fédération espère avoir trouvé des solutions d'ici avril. Selon le «Blick», une solution interne est considérée comme probable, par exemple Christian Brill, qui accompagne Holdener depuis des années comme préparateur physique.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

