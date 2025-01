La Croate Zrinka Ljutic a remporté jeudi le slalom de Coupe du monde de Courchevel devant la Suédoise Sara Hector et l'Allemande Lena Dürr. Camille Rast a pris la 5e place, tandis que Wendy Holdener a été éliminée.

ATS Nicolas Larchevêque

Deuxième provisoire après la première manche, la Schwytzoise peut nourrir des regrets. Elle a commis une erreur fatale sur le haut du second tracé qui l'a privée d'un troisième podium consécutif dans la discipline. La skieuse d'Unteriberg n'avait d'ailleurs plus connu l'élimination en slalom depuis janvier 2022.

Zrinka Ljutic en a profité pour s'imposer facilement après avoir dominé la première manche. Elle a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Hector (+1''26) et Dürr (+1''28) pour signer son troisième succès de l'hiver entre les piquets serrés après ceux obtenus à Semmering et à Kranjska Gora.

Jolies remontées

La Croate de 21 ans, qui ne s'était jamais imposée avant cette saison en Coupe du monde, se rapproche de Camille Rast au classement de la spécialité. Cette dernière ne compte plus que 41 points d'avance sur Ljutic, à trois courses de la fin.

Avec son dossard rouge, la Valaisanne a limité la casse après une première manche moyenne terminée à la 10e place. Elle a grappillé cinq précieux rangs sur le second tracé, terminant à 1''46 de Ljutic.

«Je n'ai pas vraiment réussi à trouver mon rythme lors de la première manche. C'était un peu plus amusant en deuxième manche, mais c'était quand même difficile», a déclaré Camille Rast au micro de la SRF.

Mélanie Meillard a elle aussi réussi une belle remontée après sa 15e place initiale. La skieuse d'Hérémence a signé le troisième chrono en soirée pour finir à la 7e place (+1''67). «Dommage pour la grosse erreur que je fais en bas, parce que je me suis vraiment arrêtée. Mais c'est déjà bien d'avoir pu corriger le tir», a-t-elle réagi.

Shiffrin de retour

La course a aussi vu le retour à la compétition de Mikaela Shiffrin après sa blessure à l'abdomen survenue lors d'une chute le 30 novembre à Killington. L'Américaine aux 99 victoires en Coupe du monde a terminé dans le top 10 (10e, +2''04) et a pu reprendre quelques marques avant le début des Championnats du monde.

Dans le camp suisse, Aline Höpli (20e, +2''95) et Eliane Christen (25e, +3''87) ont aussi participé à la deuxième manche. Au contraire de la Neuvevilloise Amélie Klopfenstein, qui concourait pour la deuxième fois en Coupe du monde. Anuk Brändli (38e), Aline Danioth et Elena Stoffel (toutes deux éliminées) n'ont pas non plus passé le cap de la première manche.