Slalom de Copper Mountain Holdener, seule à rivaliser avec Shiffrin en 1ère manche

Clara Francey

30.11.2025

Wendy Holdener fut la seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Copper Mountain. La Schwytzoise pointe à 0''28 de l'Américaine.

Wendy Holdener a bien résisté à Mikaela Shiffrin.
Wendy Holdener a bien résisté à Mikaela Shiffrin.
KEYSTONE

Keystone-ATS

30.11.2025, 18:52

30.11.2025, 18:53

On ne sait pas si Wendy Holdener a ce qu'il faut pour répéter l'exploit de Killington il y a trois ans lorsqu'elle avait remporté son premier slalom et enfin battu Mikaela Shiffrin. Mais la Schwytzoise a été la seule à regarder la plus grande slalomeuse de tous les temps dans les yeux. Hormis le dernier partiel où elle a perdu vingt centièmes, la skieuse d'Unteriberg est restée au contact de celle qui skie «à la maison».

Camille Rast a elle réussi une bonne partie intermédiaire, mais elle a connu davantage de soucis au départ et à l'arrivée. Toujours est-il que la Valaisanne est dans le coup avec sa 6e place provisoire à 1''18. La troisième place de Liensberger n'est pas si loin (0''49).

Géant de Copper Mountain. La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Géant de Copper MountainLa belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Très bon résultat pour Eliane Christen, 13e à 1''92 dans des conditions moins évidentes que les premières concurrentes.

Manche en revanche totalement ratée pour Mélanie Meillard, 21e et larguée à 3''69. Et le pire, c'est que l'athlète d'Hérémence n'a pas commis de faute majeure. Aline Höpli est 23e provisoire à 3''75.

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

