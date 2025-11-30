Wendy Holdener fut la seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Copper Mountain. La Schwytzoise pointe à 0''28 de l'Américaine.

Wendy Holdener a bien résisté à Mikaela Shiffrin. KEYSTONE

Keystone-ATS Clara Francey

On ne sait pas si Wendy Holdener a ce qu'il faut pour répéter l'exploit de Killington il y a trois ans lorsqu'elle avait remporté son premier slalom et enfin battu Mikaela Shiffrin. Mais la Schwytzoise a été la seule à regarder la plus grande slalomeuse de tous les temps dans les yeux. Hormis le dernier partiel où elle a perdu vingt centièmes, la skieuse d'Unteriberg est restée au contact de celle qui skie «à la maison».

Camille Rast a elle réussi une bonne partie intermédiaire, mais elle a connu davantage de soucis au départ et à l'arrivée. Toujours est-il que la Valaisanne est dans le coup avec sa 6e place provisoire à 1''18. La troisième place de Liensberger n'est pas si loin (0''49).

Très bon résultat pour Eliane Christen, 13e à 1''92 dans des conditions moins évidentes que les premières concurrentes.

Manche en revanche totalement ratée pour Mélanie Meillard, 21e et larguée à 3''69. Et le pire, c'est que l'athlète d'Hérémence n'a pas commis de faute majeure. Aline Höpli est 23e provisoire à 3''75.