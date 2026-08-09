Steve Guerdat a remporté dimanche le Grand Prix de Dublin, doté d'un million d'euros. Le Jurassien est au top de sa forme à l'approche des Mondiaux.

Dans ce CSIO cinq étoiles, Guerdat a réalisé un premier tour sans faute avec Albführen's Iashin Sitte. Lors du barrage, qui réunissait huit autres cavaliers, le Jurassien de 44 ans a non seulement réalisé un nouveau parcours sans faute, mais il a également signé le meilleur temps. Il a devancé de 1,46 seconde le local Jordan Coyle, qui s'est classé deuxième. Arne Van Heel a terminé troisième.

Après avoir déjà mené la Suisse à la troisième place vendredi lors de la Coupe des nations – il a été le seul du quatuor suisse à réaliser deux parcours sans faute –, Guerdat a prouvé une nouvelle fois, avec sa victoire en Grand Prix, qu'il était au meilleur de sa forme à l'approche des Championnats du monde. Il y participera avec Dynamix de Bélhème.