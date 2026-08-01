Tour du Danemark Storm Ingebrigtsen met fin à l'incroyable série de Wout Van Aert

Pour la première fois depuis le début de la semaine, le Belge Wout Van Aert ne s'est pas imposé dans le Tour du Danemark samedi. La victoire est revenue au jeune Danois Storm Ingebrigtsen (21 ans) lors de la 4e étape samedi à Faaborg.