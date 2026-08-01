Tour du Danemark
Storm Ingebrigtsen met fin à l'incroyable série de Wout Van Aert
À 21 ans, Storm Ingebrigtsen signe le plus beau succès de sa carrière.
EPA RITZAU SCANPIX
Pour la première fois depuis le début de la semaine, le Belge Wout Van Aert ne s'est pas imposé dans le Tour du Danemark samedi. La victoire est revenue au jeune Danois Storm Ingebrigtsen (21 ans) lors de la 4e étape samedi à Faaborg.
Ingebrigtsen s'est extirpé d'un groupe de cinq fuyards à 2,9 kilomètres de l'arrivée et a profité d'un final sinueux pour s'imposer devant deux autres membres de l'échappée, l'Italien Tommaso Bessega et le Finlandais Axel Kallberg. Wout Van Aert n'a pas sprinté au sein du peloton. Il conserve la tête du classement général, 21 secondes devant le Slovaque Lukas Kubis.