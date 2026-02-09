  1. Clients Privés
Super League 27 supporters de Servette sanctionnés pour violences à Genève

ATS

9.2.2026 - 16:20

A Genève, 27 supporters du Servette FC font l'objet d'une interdiction de périmètre après des violences dans le cadre d'une manifestation sportive. Le 26 juillet dernier, deux groupes rivaux de fans du club de football genevois s'étaient bagarrés près du Stade de la Praille.

A Genève, 27 supporters du Servette FC font l'objet d'une interdiction de périmètre après des violences dans le cadre d'une manifestation sportive.
A Genève, 27 supporters du Servette FC font l'objet d'une interdiction de périmètre après des violences dans le cadre d'une manifestation sportive.
ats

Keystone-SDA

09.02.2026, 16:20

La Section Grenat et Les Plus Malins s'étaient affrontés en marge du déplacement de supporters genevois pour le match contre le BSC Young Boys, à Berne, a rappelé lundi le Département des institutions et du numérique (DIN). La cellule d'enquête spécialisée constituée pour traiter la procédure pénale et les aspects administratifs a auditionné 27 personnes qui font toutes l'objet d'une mesure.

Concrètement, ces 27 supporters ne peuvent plus, durant un à trois ans, assister à un match de football au Stade de la Praille, quelles que soient les équipes qui y jouent, ni aller voir jouer le Servette FC sur un autre terrain du canton, a précisé le porte-parole du DIN Laurent Paoliello. Trois d'entre eux ont aussi l'obligation de se présenter au poste de police une heure avant le match, à la mi-temps et à la fin de la partie.

Ces mesures policières administratives sont prévues par le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, qui vise à garantir le bon déroulement des événements sportifs. Huit des supporters ont recouru, sans effet suspensif, précise le DIN. En outre, le Ministère public a ouvert des procédures pénales, notamment pour des faits de rixe et d'émeute.

