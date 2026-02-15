  1. Clients Privés
Super League Réduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader

Clara Francey

15.2.2026

Thoune a conquis un huitième succès consécutif en Super League lors de la 25e journée. Les Bernois ont battu Sion 1-0 et encore renforcé leur place de leader.

Thoune – Sion 1-0

Thoune – Sion 1-0

Super League | 25ème journée | Saison 25/26

15.02.2026

Keystone-ATS

15.02.2026, 15:58

15.02.2026, 16:55

Une réussite de Meichtry juste avant la pause (43e) a suffi aux hommes de Mauro Lustrinelli. Sion, qui n'avait pas encore perdu en 2026, n'a pas démérité, faisant souvent jeu égal avec son adversaire. Mais les visiteurs n'ont pas pu vraiment se montrer dangereux sur le plan offensif.

Les espoirs valaisans d'obtenir un point ont été plombés en seconde période par les expulsions successives de Sow (68e) et Diack (82e). Décidément, tout sourit au FC Thoune cette saison. Les joueurs de l'Oberland ont ainis porté à 15 points leur avance sur Saint-Gall, qui a toutefois joué un match de moins.

Théo Berdayes : «La deuxième mi-temps… il n’y a rien à dire là-dessus»

Théo Berdayes : «La deuxième mi-temps… il n’y a rien à dire là-dessus»

Au micro de blue Sport, l’attaquant du FC Sion revient sur la défaite concédée dimanche après-midi sur la pelouse de Thoune (0-1).

15.02.2026

