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Super League A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

ATS

18.5.2026 - 12:04

La Super League a attiré 12'331 spectateurs en moyenne par match lors de la saison écoulée, pas très loin du record établi en 2022/23 (13'172). Sixième affluence avec 9718 personnes, Sion s'est maintenu à un niveau élevé, tandis que Servette a été moins suivi.

Les supporters des Young Boys sont les plus fidèles de Suisse.
Les supporters des Young Boys sont les plus fidèles de Suisse.
KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Keystone-SDA

18.05.2026, 12:04

18.05.2026, 12:07

Presque à égalité avec le Letzigrund pour les matches de Grasshopper, le Stade de Genève a affiché le taux de remplissage le plus bas des douze clubs (27%, contre 26% à GC). Corollaire, l'affluence moyenne pour les rencontres des Grenat est tombée à 7773 spectateurs, contre 9932 un an plus tôt.

Sion a, comme en 2024/25, frôlé les 10'000 (9718), alors que Lausanne, dans la foulée d'une saison décevante, a vu le nombre de ses supporters perdre plus de 10%, à 6186.

Les Young Boys ont à nouveau cartonné et obtenu la meilleure moyenne pour la huitième fois de suite, avec 27'532 (en baisse cependant). Bâle suit avec 26'507, St-Gall arrivant 3e avec 17'718.

Le Champion Thoune présente la 7e moyenne (9009) et un taux de remplissage de 90%, le plus élevé juste derrière celui de Winterthour (91% malgré la dernière place de l'équipe).

En bas de l'échelle, Lugano n'a attiré que 3583 tifosi en moyenne. Le Cornaredo avait une capacité réduite cette année en raison de la construction, juste à côté, de la nouvelle enceinte qui permettra d'accueillir 8000 personnes dès la saison prochaine.

En chiffres absolus, jamais autant de billets n'avaient été vendus: 2,811 millions, 3760 de plus que lors de la saison précédente. Le niveau de jeu a été très inégal, mais le public continue à suivre.

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