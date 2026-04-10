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Super League «Soit joueur, soit autre fonction» : Abrashi reste à GC

ATS

10.4.2026 - 21:22

Le capitaine Amir Abrashi restera à GC pour une saison supplémentaire. Le club le plus titré de Suisse a prolongé d'un an le contrat du milieu de 36 ans qui arrivait à échéance fin juin.

Amir Abrashi (GC), au centre, prolonge d'un an à GC (archives).
Amir Abrashi (GC), au centre, prolonge d'un an à GC (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 21:22

Comme l'a déclaré le directeur sportif Alain Sutter lors d'une conférence de presse, le rôle d'Abrashi reste à définir. «Nous sommes très heureux qu'Amir ait décidé de rester, soit en tant que joueur, soit dans une autre fonction, nous verrons bien.»

Super League. Amir Abrashi suspendu trois matches après un geste violent

Super LeagueAmir Abrashi suspendu trois matches après un geste violent

Depuis 2010, Abrashi a disputé 283 matches officiels avec Grasshopper.

Le dernier match de GC

GC – Sion 0-4

GC – Sion 0-4

Super League | 32ème journée | Saison 25/26

06.04.2026

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