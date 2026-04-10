Le capitaine Amir Abrashi restera à GC pour une saison supplémentaire. Le club le plus titré de Suisse a prolongé d'un an le contrat du milieu de 36 ans qui arrivait à échéance fin juin.

Amir Abrashi (GC), au centre, prolonge d'un an à GC (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme l'a déclaré le directeur sportif Alain Sutter lors d'une conférence de presse, le rôle d'Abrashi reste à définir. «Nous sommes très heureux qu'Amir ait décidé de rester, soit en tant que joueur, soit dans une autre fonction, nous verrons bien.»

Depuis 2010, Abrashi a disputé 283 matches officiels avec Grasshopper.

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