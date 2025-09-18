Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé

Suite à une expulsion contre le Lausanne-Sport mercredi en Super League, la VAR est intervenue en raison d'une position de hors-jeu et a annulé la décision initiale. Mais l'arbitrage vidéo aurait-il pu intervenir sur cette séquence ? Lugano conteste et a déposé un protêt. Explications.

Lugano – Lausanne-Sport 1-1 Super League | 4ème journée | Saison 25/26 17.09.2025

À la 63e minute du match entre le FC Lugano et le FC Lausanne-Sport mercredi en Super League, les émotions sont à leur comble au Cornaredo. Alors que le score est de 1-1, Renato Steffen est retenu et mis à terre par Karim Sow après une longue balle (à voir dans la vidéo ci-dessus, à 2’30). L'arbitre Urs Schnyder inflige un second carton jaune au défenseur lausannois, déjà averti et donc expulsé.

C’est alors que la VAR intervient et demande à Schnyder de revoir l’action. Doit-il y avoir un carton rouge direct contre Sow pour une faute de dernier recours ? Au contraire, les images de la télévision montrent que Steffen est hors-jeu au début de la séquence. L’officiel corrige sa décision prise sur le terrain et supprime le deuxième carton jaune contre Sow, qui peut continuer à jouer.

Problème, la VAR aurait-elle pu intervenir ? Le règlement est clair : l’assistance vidéo n’est autorisée à intervenir que sur les buts, les cartons rouges directs et les potentiels penalties. Lugano réagit immédiatement et dépose officiellement un protêt auprès du 4e arbitre.

Croci-Torti désabusé, Schnyder convaincu

L'entraîneur de Lugano, Mattia Croci-Torti, l’a confirmé après le match (score final 1-1) au micro de blue Sport : «La décision de l'arbitre n'est pas facile à accepter. Nous avons fait recours et nous allons maintenant voir ce qui se passe. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de revoir cette scène, car ce n'était pas un carton rouge direct. C'est la première fois que je vois une telle scène. C'est dommage, nous aurions pu jouer en supériorité numérique pendant 30 minutes.»

De son côté, l’arbitre Urs Schnyder est aussi venu s’expliquer au micro de blue Sport (ci-dessous, en allemand) à l’issue de la rencontre : «L’assistance vidéo m'a appelé devant l'écran pour une éventuelle faute de dernier recours. C'est ce que j'ai pu constater, cela aurait dû être un carton rouge direct. Mais nous avons également vu qu'il y avait une position de hors-jeu au préalable. La décision est la bonne : hors-jeu et pas de carton jaune. La bonne décision doit toujours être prise à la fin d'un contrôle vidéo.»

Schiedsrichter Schnyder erklärt: «Deshalb habe ich meinen Entscheid korrigiert» 17.09.2025

Steffen se blesse et voit rouge

Il y a tout de même eu une expulsion après cette scène controversée. Il s'agit de Renato Steffen, qui s’est blessé lui-même après un tacle dangereux contre le gardien lausannois Karlo Letica (87e). Le joueur tessinois a ainsi reçu un carton rouge alors qu’il était en train d’être évacué du terrain sur une civière. Là aussi, Schnyder a été appelé par la VAR.

L’arbitre comprend toutefois la frustration des Tessinois. «Je dois dire honnêtement que j'ai rarement eu à juger autant de situations difficiles dans une deuxième mi-temps. Néanmoins, nous devons assumer ces décisions. Avec mon équipe, nous avons finalement pris les bonnes décisions», a-t-il estimé.

Selon un premier diagnostic, Steffen souffrirait d'une fracture des côtes. Croci-Torti peut comprendre son expulsion : «Je peux accepter la décision, mais il ne l'a certainement pas fait intentionnellement.» Avec ce match nul face au LS, Lugano devra, comme son adversaire vaudois, encore patienter avant de décrocher sa deuxième victoire de la saison. L'entraîneur est toutefois satisfait de la performance des siens : «Nous avons montré du caractère. J'espère que cela nous donnera de la confiance pour l'avenir.»

